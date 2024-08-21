وغمرت مياه الأمطار الغزيرة عديداً من الطرق والمنازل في مناطق فيني وكملا ونواکھالي. وأعلنت قوات حرس الحدود، في بيان، أن أكثر من 1.5 مليون شخص عالقون في المناطق المتضررة من الأمطار، وأن أعمال الإنقاذ متواصلة.

كما أكد مسؤولون في مجلس تطوير المياه في بنغلاديش، أن المياه وصلت إلى مستويات خطيرة في عديد من الأنهار .

وبدوره قال مركز التنبؤ والتحذير من الفيضانات التابع للمجلس، في بيان، أن مياه الأنهار في شمال شرقي البلاد وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الأعوام الـ50 الماضية.

من جهته، قال المهندس العامل في المركز ساردار أودوي رايهان: "في الوقت الحالي، تشهد 5 مناطق فيضانات مفاجئة"، موضحاً أنه "من المتوقع أن تبقى مستويات المياه في أنهار هذه المناطق فوق المستويات الخطيرة خلال الساعات الـ24 القادمة".