سياسة
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فيضانات وسيول بمناطق في بنغلاديش تقطع السبل أمام أكثر من 1.5 مليون شخص
تسببت السيول والفيضانات التي غمرت عدة مناطق جنوب شرقي بنغلاديش، بانقطاع السبل أمام أكثر من 1.5 مليون شخص، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ إلى الآن.
فيضانات وسيول بمناطق في بنغلاديش تقطع السبل أمام أكثر من 1.5 مليون شخص
أكثر من 1.5 مليون عالق بسبب السيول في بنغلاديش / صورة: AA
21 أغسطس 2024

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة عديداً من الطرق والمنازل في مناطق فيني وكملا ونواکھالي. وأعلنت قوات حرس الحدود، في بيان، أن أكثر من 1.5 مليون شخص عالقون في المناطق المتضررة من الأمطار، وأن أعمال الإنقاذ متواصلة.

كما أكد مسؤولون في مجلس تطوير المياه في بنغلاديش، أن المياه وصلت إلى مستويات خطيرة في عديد من الأنهار .

وبدوره قال مركز التنبؤ والتحذير من الفيضانات التابع للمجلس، في بيان، أن مياه الأنهار في شمال شرقي البلاد وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الأعوام الـ50 الماضية.

من جهته، قال المهندس العامل في المركز ساردار أودوي رايهان: "في الوقت الحالي، تشهد 5 مناطق فيضانات مفاجئة"، موضحاً أنه "من المتوقع أن تبقى مستويات المياه في أنهار هذه المناطق فوق المستويات الخطيرة خلال الساعات الـ24 القادمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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