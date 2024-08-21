سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يبرر استقالته بـ"الإخفاق في 7 أكتوبر"
جدد رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المستقيل أهارون هاليفا، اليوم الأربعاء، إقراره بالمسؤولية عن الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يبرر استقالته بـ"الإخفاق في 7 أكتوبر"
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يجدد خلال مراسم ترك منصبه اعترافه بالإخفاق في 7 أكتوبر/تشرين الأول صورة: وسائل إعلام عبرية
21 أغسطس 2024

وأعلن هاليفا، الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاماً، استقالته في أبريل/نيسان الماضي وأقر بمسؤوليته عن تلك الإخفاقات بالفعل. وكان وقتها واحداً من عدد من كبار القادة الذين قالوا إنهم لم يتوقعوا الهجوم وفشلوا في منعه.

وقال هاليفا خلال مراسم تركه منصبه الأربعاء "إخفاق وحدات الاستخبارات كان خطئي"، داعياً لإجراء تحقيق على مستوى إسرائيل "من أجل دراسة وفهم (الأسباب) بعمق" التي أدت إلى لحرب في غزة.

وألحق الهجوم ضرراً بالغاً بسمعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات التي كانت تعتبر أنها لا يمكن هزيمتها من الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وبعد إطلاق وابل من الصواريخ، تمكن آلاف المقاتلين من حماس وفصائل فلسطينية أخرى من اقتحام الحواجز الأمنية حول قطاع غزة إلى داخل جنوب إسرائيل مما فاجأ قواتها تماماً، في عملية أطلقت عليها "طوفان الأقصى" رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي أغلبهم مدنيون واحتجاز نحو 250 شخصاً في قطاع غزة. ويعتقد أن 109 منهم لا يزالون في القطاع ويعتقد أيضاً أن نحو ثلثهم لقي حتفه.

وأقر أيضاً من قبل رئيس أركان القوات المسلحة هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار بالمسؤولية عن إخفاقات في أعقاب الهجوم لكنهما استمرا في منصبيهما مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us