وأعلن هاليفا، الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاماً، استقالته في أبريل/نيسان الماضي وأقر بمسؤوليته عن تلك الإخفاقات بالفعل. وكان وقتها واحداً من عدد من كبار القادة الذين قالوا إنهم لم يتوقعوا الهجوم وفشلوا في منعه.

وقال هاليفا خلال مراسم تركه منصبه الأربعاء "إخفاق وحدات الاستخبارات كان خطئي"، داعياً لإجراء تحقيق على مستوى إسرائيل "من أجل دراسة وفهم (الأسباب) بعمق" التي أدت إلى لحرب في غزة.

وألحق الهجوم ضرراً بالغاً بسمعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات التي كانت تعتبر أنها لا يمكن هزيمتها من الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وبعد إطلاق وابل من الصواريخ، تمكن آلاف المقاتلين من حماس وفصائل فلسطينية أخرى من اقتحام الحواجز الأمنية حول قطاع غزة إلى داخل جنوب إسرائيل مما فاجأ قواتها تماماً، في عملية أطلقت عليها "طوفان الأقصى" رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي أغلبهم مدنيون واحتجاز نحو 250 شخصاً في قطاع غزة. ويعتقد أن 109 منهم لا يزالون في القطاع ويعتقد أيضاً أن نحو ثلثهم لقي حتفه.

وأقر أيضاً من قبل رئيس أركان القوات المسلحة هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار بالمسؤولية عن إخفاقات في أعقاب الهجوم لكنهما استمرا في منصبيهما مع استمرار الحرب على قطاع غزة.