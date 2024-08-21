سياسة
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مصادر إسرائيلية: بلينكن أطلق حكم الإعدام على مفاوضات تبادل الأسرى
اتهمت مصادر إسرائيلية مطّلعة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، بإفساد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إنه أطلق عليها "حكم الإعدام".
مصادر إسرائيلية: بلينكن أطلق حكم الإعدام على مفاوضات تبادل الأسرى
مصادر إسرائيلية: بلينكن أطلق حكم الإعدام على مفاوضات تبادل الأسرى / صورة: Reuters
21 أغسطس 2024

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر وصفتها بالمطّلعة دون تسميتها قولها، إن "بلينكن ارتكب خطأ خطيراً للغاية بقوله إن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قبِل المقترح الأمريكي، والكرة الآن في ملعب حماس".

واعتبرت أن وزير الخارجية الأمريكي "خرّب بشكل خطير المفاوضات، وارتكب خطأ خطيراً للغاية، وهذا يدل على السذاجة وعدم الفهم".

وأوضحت المصادر، أن بلينكن "بث تفاؤلاً لاعتبارات سياسية أمريكية داخلية، حتى يسير مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو (انطلق الاثنين ويستمر حتى الخميس) بسلاسة".

واستدركت: "لكن كبار المسؤولين في فريق التفاوض الإسرائيلي الذين استمعوا لمؤتمره الصحفي أرادوا تبديد هذه التكهنات، بعد أن أصدر بلينكن حكم الإعدام على الصفقة وانحاز لنتنياهو وقدم له هدية".

وشددت على أنه "لا اتفاق ولا قمة إذا استمر الإصرار الإسرائيلي على نشر قوات على طول محور فيلادلفيا"، على الحدود بين غزة ومصر.

المصادر ذاتها أوضحت أن "ما يعنيه كلام بلينكن، أن الولايات المتحدة تقدم الدعم لنتنياهو لبقاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في فيلادلفيا، فيما يرفض المصريون وحماس ذلك".

وأكدت أن التوقعات كانت أن بلينكن "سيدعو إسرائيل وحماس إلى التحلي بالمرونة"، لكنه بدلاً من ذلك "احتضن نتنياهو ونأى بحماس".

وسبق أن قال بلينكن عقب لقائه نتنياهو في تل أبيب، ضمن الجولة التي قادته أيضا إلى مصر وقطر، إن نتنياهو وافق على مقترح الصفقة، محملاً المسؤولية لحماس في إفشال المفاوضات، ما دفع بالحركة إلى اعتبار تصريحاته "انحيازاً واضحاً لنتنياهو".

والثلاثاء، نقلت صحيفة معاريف العبرية عن نتنياهو قوله لممثلي عائلات أسرى إسرائيليين في غزة: "إسرائيل لن تغادر تحت أي ظرف من الظروف محور فيلادلفيا وممر نتساريم (الفاصل بين وسط القطاع وجنوبه) رغم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها لذلك".

والأحد، أكد نتنياهو إصراره على إبقاء سيطرة قواته على محور فيلادلفيا، واتهمه زعيم المعارضة يائير لابيد، بالمماطلة وتخريب المفاوضات.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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