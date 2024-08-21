وفي 15 أغسطس/آب الجاري، أدى قصف شنَّته مُسيرة إسرائيلية على تجمع للمواطنين في مخيم بلاطة إلى استشهاد شابين وإصابة 7 آخرين، من بينهم جمال السعودي، الذي نُقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، قبل أن يُعلَن استشهاده اليوم.

وأُصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، مساء الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، شرقي نابلس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (16 عاماً) بالرصاص الحي في القدم، وأخرى بشظايا رصاص حي في الرقبة، وثالثة بشظايا في اليد، خلال المواجهات التي اندلعت في المخيم، جرى نقلهم إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم والمنطقة الشرقية لمدينة نابلس مساء الأربعاء، وتمركزت عند مدخل المخيم الشمالي، ومفترق الغاوي، ودوار الحسبة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، كما سُمع دوي انفجارات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مثل قرية مردا شمالي سلفيت، وقرية الراس جنوبي طولكرم، كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق جراء إلقاء جنود الاحتلال قنبلة صوتية داخل مركبته.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، مساء الأربعاء، في قرية برقا، شرقي رام الله. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يُبلَّغ عن إصابات.

وفي طولكرم، قالت وسائل إعلام محلية إن اشتباكات مسلحة تدور بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وسط محاصرة قوات الاحتلال مستشفيات المدينة طولكرم. وذكرت كتائب شهداء الأقصى أن "مجاهديها في طولكرم يستهدفون بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال التي تقتحم المخيم".

في سياق متصل، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مستوطنين إسرائيليين نفّذوا 1270 اعتداءً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأولد 2023.

وذكر دوجاريك في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الأربعاء، تعليقاً على التقرير الأخير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بأن ما يقرب من 1270 اعتداءً وقع ضد الفلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين في الأشهر الـ10 الماضية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في الممتلكات".

وبيّن أن "أكثر من 600 فلسطيني فقدوا أرواحهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، لقي معظمهم حتفهم على يد القوات الإسرائيلية، فيما قُتل 11 منهم على الأقل على يد مستوطنين".

وبالتزامن مع الحرب المدمّرة التي تشنها تل أبيب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد المستوطنون والجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية؛ ما خلَّف 637 شهيداً فلسطينياً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.