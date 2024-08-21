وشددت الحركتان في البيان الذي نشرته حماس، عقب اجتماع ضم رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، على ضرورة ضمان سرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بغضّ النظر عن نتائج المفاوضات حول وقف الحرب.

في سياق متصل، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تمحور حول محادثات الصفقة المقترحة مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال البيت الأبيض في بيان الخميس، إن بايدن بحث مع نتنياهو الجهود الأمريكية النشطة والمستمرة لدعم الدفاع عن إسرائيل، وناقشا المحادثات المقبلة في القاهرة بهدف إزالة أي عقبات متبقية، وشدد خلال اتصاله بنتنياهو على الحاجة إلى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تحدث بايدن، مع نتنياهو، وشاركت في المحادثة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس". وأضافت أن بايدن تباحث مع نتنياهو "حول الصفقة المقترحة لإطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية إن بايدن سيهاتف نتنياهو؛ لحثه على إبداء مرونة بشأن بنود "محور فيلادلفيا"، البالغ طوله 14.5 كيلومتر على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

ونقل موقع "واللا" العبري الخاص عن مصدر مطلع لم يسمِّه، أن بايدن سيحث نتنياهو على "إبداء مزيد من المرونة من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة الرهائن". وأشار الموقع إلى أن نتنياهو "أضاف مؤخراً مطلباً جديداً يقضي بأن تبقى قوات الجيش الإسرائيلي منتشرةً على طول محور فيلادلفيا بأكمله على الحدود بين مصر وغزة". وتابع: "أصبح هذا المطلب الجديد عقبة كبيرة في الطريق إلى صفقة محتملة، ويريد بايدن من نتنياهو أن يُليِّن موقفه بشأن هذه القضية".

ووفق "واللا"، التقى مسؤولون إسرائيليون ومصريون وأمريكيون في القاهرة الأحد والاثنين؛ لبحث موضوع محور فيلادلفيا. ونقل الموقع العبري عن مصدرين إسرائيليين مطلعين أنه "بأمر من نتنياهو، سلَّم ممثلو إسرائيل في المفاوضات لممثلي مصر والولايات المتحدة الخرائط التي بموجبها ستستمر قوات الجيش الإسرائيلي في الانتشار على طول محور فيلادلفيا بوصف ذلك جزءاً من تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس، لكن على نطاق أضيق".

وأضاف: "رفض المصريون هذا الاقتراح، وأوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أن الخريطة التي نُقلت غير مقبولة". لكنَّ نتنياهو قال إنه أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، أنه طالب الجيش الإسرائيلي بمواصلة السيطرة على محور فيلادلفيا بأكمله. وأضاف نتنياهو أنه أخبر عائلات الأسرى الإسرائيليين بأن بلينكن ربما اقتنع بالطلب الإسرائيلي.