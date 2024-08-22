ومع استثناءات قليلة، عادةً ما كانت هجمات الحزب على إسرائيل طيلة الأشهر الماضية تقل عن 12 هجوماً في اليوم. وقال الحزب، عبر سلسلة بيانات نشرها على منصة "تليغرام"، إن هجماته على شمالي إسرائيل، الأربعاء، شملت "قصف دبابة من نوع ميركافا في موقع العباسية العسكري بصاروخ موجه"، و"استهداف ثكنة راموت ‏نفتالي، وثكنة راميم، التي تضم قوات ‏من لواء غولاني الإسرائيلي بصليتين من صواريخ الكاتيوشا".

وأضاف أنه استهدف كذلك "ثكنة زرعيت وجنوداً إسرائيليين بمحيطها مرتين بقذائف مدفعية" و"جنوداً بموقع مسكافعام بأسلحة صاروخية" و"موقع المالكية العسكري بقذائف ‏مدفعية"، و"تجهيزات ‏تجسسية في موقع بركة ريشا العسكري بأسلحة مناسبة (لم يحددها)".

وتابع الحزب أنه قصف أيضاً "مرابض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في منطقة الزاعورة بالأسلحة الصاروخية" و"قاعدة تسنوبار اللوجيستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا" و"موقع حدب يارون العسكري ‏بقذائف مدفعية"، وهدفاً (لم يحدده) في الموقع الأخير بـ"مُسيرة انقضاضية".

كما أفاد الحزب بـ"شن هجوم بأسراب من المُسيرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة ‏تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجيستية في مستوطنة عميعاد، مستهدفاً مراكز القيادة وأماكن تموضع ‏ضباطها وجنودها".‏

وقال إن هذه الهجمات "جاءت دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‏، ورداً على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع شرقي لبنان، والقرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً في بلدة بيت ‏ليف".

يأتي ذلك فيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق نحو 60 صاروخاً من لبنان على مناطق البلاد الشمالية من ساعات الصباح. وقال الجيش، في بيانات على منصة إكس، إنه شن هجمات على أهداف لحزب الله في 4 مناطق جنوبي لبنان. شمل ذلك، وفق ادعاءات الجيش، "قصفاً شنته طائرات حربية على مبنى كان داخله عناصر من الحزب في بلدة شيحين" بقضاء صور، و"مبنى عسكري في بلدة كفركلا" بقضاء مرجعيون، وقصفاً مدفعياً "لإزالة تهديد" ببلدتي عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وعلما الشعب في قضاء صور.

من جانبها، ذكرت القناة الـ12 العبرية أنه جرى إطلاق 180 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما قالت القناة 14 العبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على 10 مناطق في عمق وجنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف وأدت إلى استشهاد مواطن لبناني وآخر سوري". فيما قُتل شخص وأصيب 19 آخرون، بينهم أطفال، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في البقاع، وفق الوزارة ذاتها.

وقصفت طائرات الاحتلال بلدتي الخيام و كفرشوبا جنوبي لبنان. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدتي الخيام و كفرشوبا جنوبي لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني. وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.