سياسة
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أطباء يروون قصصاً مفزعة عن جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة
أكّد أطباء غربيون زاروا قطاع غزة وعملوا فيه خلال الشهور الأخيرة، أن نظام الرعاية الصحية في القطاع انهار بشكل أساسي، مشيرين إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن "فظائع مروّعة" بحق المدنيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
أطباء يروون قصصاً مفزعة عن جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة
أطباء عملوا بغزة: رأينا يومياً أطفالاً مصابين بالرأس والصدر / صورة: AA
22 أغسطس 2024

وأفاد أطباء عائدون من قطاع غزة مؤخراً بعد عمل تطوعي، أن المناظر التي شاهدوها كانت فظيعة، من بينها أطفال مصابون بالرصاص في الرأس كل يوم، مشدّدين على أن هذه المناظر لا يمكن أن تكون حوادث، بل استهداف متعمد للأطفال.

وقال الأطباء على هامش مؤتمر صحفي مع نواب ديمقراطيين، طالبوا الرئيس جو بايدن بالتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، في إطار مؤتمر الحزب الديمقراطي المنعقد في شيكاغو، أمس الأربعاء، إن المشاهد التي رأوها "لم تكن سوى دمار رهيب وهائل".

وأوضح الطبيب الأمريكي فيروز سيدهوا، الذي يعمل في كاليفورنيا وتطوع في غزة، أنه "كان يعمل في المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة بين 25 مارس/آذار، و8 أبريل/نيسان الماضي".

وتابع سيدهوا: "مدينة غزة عبارة عن كارثة كاملة، إذا كنت تعتقد أن شيئاً سيئاً يحدث في العالم الآن، فاعلم أن هذا الشيء السيئ في غزة". وبيّن أن الناس في غزة، "يحاربون الجوع كل يوم"، لافتاً إلى أن إسرائيل "تفعل ذلك عمداً".

وفي حديثه عن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، قال الطبيب سيدهوا: "هناك سوء تغذية ومجاعة، وهذا أمر متعمد تماماً، حتى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقولون ذلك صراحة، وثانياً يُستهدف الأطفال بالأسلحة".

وأردف: "بصراحة لم أتوقع أن أرى هذا، كنت أعرف أن عديداً من الأطفال كانوا مستهدفين، وقد قُتلوا، لكنني اعتقدت أن هذه كانت نتيجة التفجيرات، لكن الإصابة في الرأس! هذا لا يفسر وفاة الأطفال الذين أصيبوا بالرصاص".

من جانبها، أكدت الطبيبة الأمريكية تامي أبو غنيم، العاملة في شيكاغو، والتي ذهبت طوعاً إلى غزة مرتين، أنها "شهدت معاناة كبيرة في القطاع". وأوضحت أن "60-70% من المصابين القادمين من المنازل التي استهدفتها القنابل الإسرائيلية من الأطفال".

وأضافت أبو غنيم: "ذهبت إلى غزة مرتين خلال الأشهر الستة الماضية، وحاولنا علاج مئات الأطفال والنساء الذين أصيبوا بجروح خطيرة بسبب رصاص الجنود الإسرائيليين والقنابل والشظايا وحطام المباني".

في السياق، شككت أسماء محمد، وهي واحدة من المندوبين الديمقراطيين المستقلين، وجاءت من ولاية مينيسوتا، بصدق تصريحات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة. وقالت المندوبة الديمقراطية، إنها "لا تجد أن تصريحات الإدارة الأمريكية صادقة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة".

وتابعت: "لا يمكنك أن تقول إنك تريد وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه، تستمر في إرسال الأسلحة إلى الأشخاص الذين تتوقع منهم وقف إطلاق النار، هذا غير منطقي تماماً".

وأرسلت أسماء، خلال حديثها، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلة: "لا نريد إرسال قنبلة واحدة إلى الحكومة الإسرائيلية من ضرائبنا نيابة عنا".

وبدعم أمريكي تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمّرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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