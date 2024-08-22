وقال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد جنوبي روسيا، عبر تطبيق تليغرام، إن حريقاً اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة أوكرانية مسيّرة عليها، كما لم يحدد المنشأة التي تعرضت للهجوم، لكنه قال إن الهجوم ركز على قرية مارينوفكا، حيث توجد قاعدة جوية تابعة للجيش.

في غضون ذلك، قال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك في وقت متأخر أمس الأربعاء إن قوات حرس الحدود والجيش الروسي منعت فريق استطلاع أوكرانياً من دخول منطقة بريانسك في 21 أغسطس/آب. وذكر أن محاولة التوغل وقعت في منطقة كليموفسكي المتاخمة لمنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.

وأعلنت كييف عن سلسلة من النجاحات في ساحة المعركة، منذ أن عبرت في خطوة غير متوقعة إلى منطقة كورسك في السادس من أغسطس/آب، فيما تتقدم موسكو بثبات في شرق أوكرانيا، وتضغط على القوات الأوكرانية التي أنهكها عامان ونصف العام من القتال.

وقال زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني يرد على التقدم الروسي بتعزيز قواته حول بوكروفسك، مركز التقدم الروسي في شرق أوكرانيا، وحثّ حلفاء كييف على الوفاء بالتزاماتهم إرسال الذخائر كي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. وقال، "هذا أساسي للدفاع".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن موسكو سيطرت على قرية زيلان التي تقع على بعد أقل من 20 كيلومتراً شرقي مركز النقل بوكروفسك.

وأفاد الجانبان بأنهما تعرّضا لهجمات كبيرة بطائرات مسيّرة. وقالت أوكرانيا، إنها اعترضت 50 من أصل 69 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا. وقالت موسكو، إن دفاعاتها الجوية دمرت 45 طائرة مسيّرة فوق الأراضي الروسية، منها 11 طائرة فوق منطقة موسكو.

وفي تقريره إلى موسكو، قال الميجر جنرال أبتي علاء الدينوف، قائد القوات الخاصة الشيشانية "أخمات" ونائب رئيس الدائرة العسكرية السياسية بوزارة الدفاع، إن روسيا أوقفت التوغل الأوكراني، وأضاف أن القوات الأوكرانية تعيد ترتيب صفوفها، وقد تشنّ قريباً هجوماً جديداً، لكن لم يسهب في تفاصيل.

ولم تعلق واشنطن مباشرة على استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في منطقة كورسك، لكنها قالت إن السياسات الأمريكية لم تتغير، وإن أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد الهجوم الروسي الشامل المستمر.

ومنع الحلفاء أوكرانيا من تنفيذ ضربات بعيدة المدى بأسلحة غربية داخل روسيا، لكنهم سمحوا لكييف باستخدامها لضرب المناطق الحدودية منذ الهجوم الروسي الجديد على منطقة خاركيف هذا الربيع.