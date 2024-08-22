وذكرت الوزارة أن يوانجون تانغ (67 عاماً) كان عميلاً للصين بين عامي 2018 و2023 بتوجيه من وزارة أمن الدولة الصينية.

وقالت الوزارة الأمريكية، إن تانغ قدم للمسؤولين الصينيين معلومات عن أفراد وجماعات تعتبر الصين أنه قد يكون لهم "آثار ضارة محتملة" على مصالحها، بما في ذلك المعارضون الصينيون البارزون المقيمون في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن المتهم ساعد وزارة أمن الدولة الصينية في التسلل إلى محادثة جماعية على تطبيق مراسلة مشفّر، يستخدمه عدد كبير من المعارضين الصينيين.

وبحسب الوزارة، فإن تانغ مواطن صيني سابق سُجن بسبب أنشطته كمعارض. وقد حصل على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، وأصبح فيما بعد مواطناً. ولم ترد السفارة الصينية على الفور على طلب للتعليق.