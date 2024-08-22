سياسة
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"تجسس على نشطاء ومعارضين".. العدل الأمريكية تتهم شخصاً بالعمالة لمصلحة بكين
أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى توجيه اتهامات لشخص من نيويورك أمس الأربعاء، بالعمالة للحكومة الصينية في الولايات المتحدة، متهمة إياه بالتجسّس على نشطاء ومعارضين صينيين مؤيدين للديمقراطية.
"تجسس على نشطاء ومعارضين".. العدل الأمريكية تتهم شخصاً بالعمالة لمصلحة بكين
وزارة العدل الأمريكية: اتهام شخص بالتجسّس على معارضين صينيين / مصدر الصورة: ويكيبيديا / Others
22 أغسطس 2024

وذكرت الوزارة أن يوانجون تانغ (67 عاماً) كان عميلاً للصين بين عامي 2018 و2023 بتوجيه من وزارة أمن الدولة الصينية.

وقالت الوزارة الأمريكية، إن تانغ قدم للمسؤولين الصينيين معلومات عن أفراد وجماعات تعتبر الصين أنه قد يكون لهم "آثار ضارة محتملة" على مصالحها، بما في ذلك المعارضون الصينيون البارزون المقيمون في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن المتهم ساعد وزارة أمن الدولة الصينية في التسلل إلى محادثة جماعية على تطبيق مراسلة مشفّر، يستخدمه عدد كبير من المعارضين الصينيين.

وبحسب الوزارة، فإن تانغ مواطن صيني سابق سُجن بسبب أنشطته كمعارض. وقد حصل على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، وأصبح فيما بعد مواطناً. ولم ترد السفارة الصينية على الفور على طلب للتعليق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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