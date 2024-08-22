وقال والز: "إنه لشرف حياتي أن أقبل ترشيحكم لي لمنصب نائب رئيسة الولايات المتحدة. نحن جميعاً هنا الليلة لسبب جميل وبسيط؛ نحن نحب هذا البلد".

وعشية الخطاب الرئيسي الذي ستلقيه هاريس اليوم الخميس، وتعلن فيه رسمياً قبولها ترشيح الحزب لها لمنصب رئيسة الولايات المتحدة، اعتلى والز، المدرّس والعنصر السابق في الحرس الوطني، المنصة ليسرد قصة حياته في خطاب ركّز فيه على حماية حريات الأمريكيين وبناء مستقبلهم.

وعاد والز (60 عاماً) بالذاكرة إلى طفولته في بلدة صغيرة بولاية نبراسكا، إذ "نتعلم كيفية اعتناء بعضنا ببعض"، لينتقل منها إلى مسيرته كمدرب لكرة القدم الأمريكية، مروراً بالصعوبات التي واجهها مع زوجته في إنجاب طفل.

وحاكم ولاية مينيسوتا الذي كان حتى الأمس القريب شبه مجهول لعامة الأمريكيين، أضفى نكهة ريفية من الغرب الأوسط على حملة هاريس في مواجهة دونالد ترمب.

وقبل والز، كان الرئيس الأسبق بيل كلينتون أبرز المتحدثين في اليوم الثالث من المؤتمر الحزبي، وقد أسعد الحشد بظهوره الثاني عشر في المؤتمر. وأكّد كلينتون في خطابه أنّ هاريس "نجحت" باختيار والز نائباً لها.

ووصف الرئيس الأسبق هاريس ووالز بأنهما، "قائدان، لكل منهما قصة حياة أمريكية خالصة ولكن غير مرجّحة، هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا هنا". وأضاف: "إذا صوتّم لهذا الفريق، وإذا تمكنتم من انتخابهم، وسمحتم لهم بأن يضفوا هذه النسمة من الهواء النقي، فسوف تفخرون بذلك ما حييتم".