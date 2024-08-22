سياسة
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غزة.. استشهاد 22 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على منازل مأهولة
استشهد 22 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على منازل مأهولة بقطاع غزة خلال الـ12 ساعة الأخيرة، بينما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مختلف المناطق والمحافظات.
غزة.. استشهاد 22 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على منازل مأهولة
أطفال غزة بين الدمار الذي تسبب به القصف الإسرائيلي / صورة: AFP
22 أغسطس 2024

وأفاد مصدر طبي في "مستشفى شهداء الأقصى" اليوم الخميس، "بوصول 6 شهداء بينهم 3 أطفال و4 جرحى، جراء قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة الدباكي في حارة البطانية بمخيم المغازي (وسط)".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أراضي محيط مقبرة أبو عبيدة وأبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وشرق المغازي، وسط إطلاق نار متقطع من المروحيات، وفق شهود عيان.

وقال مصدر طبي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف منزل لعائلة حمودة في بلدة بيت لاهيا (شمال)، راح ضحيتها 11 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان: "تمكنت طواقمنا والطواقم الطبية من انتشال عدد من الشهداء عبارة جثامين متفحمة وإخماد حريق كبير جراء استهداف منزل لعائلة حمودة".

كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 3 فلسطينيين جرّاء قصف شقة سكنية تعود لعائلة سلمان في تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمالي قطاع.

وفي مدينة خان يونس استشهدت سيدة وطفلها وجرح آخرون (لم يحدد عددهم) جراء قصف مُسيرة إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو دقة في منطقة الفخاري شرق المدينة، وفق مسعفين فلسطينيين.

وقال شهود عيان: "إنّ الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت قذائفها وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف في محيط مدينة حمد شمال مدينة خان يونس".

وجنوب مدينة غزة، تجدد القصف المدفعي بمحيط المجمع الإسلامي في حي الصبرة، بينما تواصل إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية المتمركزة جنوب أحياء الزيتون وتل الهوى والصبرة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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