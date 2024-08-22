سياسة
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ترمب يصف هاريس بـ"المتطرفة".. وبيل كلينتون يسخر من سنّه ويشعل ضجة
شنّ المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترمب هجوماً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ووصفها بأنها "يسارية متطرفة"، بينما أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة "سخر" فيها من عمر ترمب.
ترمب يصف هاريس بـ"المتطرفة".. وبيل كلينتون يسخر من سنّه ويشعل ضجة
ترمب يهاجم هاريس في أول تجمع انتخابي له بالهواء الطلق منذ محاولة اغتياله / صورة: AFP
22 أغسطس 2024

ومن خلف الزجاج المقاوم للرصاص اتّهم ترمب، خلال تجمّع انتخابي أقيم الأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية، نائبة الرئيس الديمقراطية بأنها "أكثر شخص يساري متطرف" يدخل السباق الرئاسي، محذّراً من أنّ ملايين الوظائف سوف "تختفي فجأة" إذا ما فازت بالانتخابات.

وأضاف ترمب مخاطباً الحشد: "مدّخرات حياتكم ستختفي تماماً". وتابع: "في جميع أنحاء العالم، كان خصومنا يعلمون أنه لا يمكن الاستخفاف بأمريكا عندما كنت القائد الأعلى" للقوات المسلحة الأمريكية.

وحذّر قطب العقارات من أنّه "إذا فازت الرفيقة كامالا في نوفمبر/تشرين الثاني، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد حرباً عالمية ثالثة".

ويأتي تجمع ترمب في اليوم الثالث لمؤتمر الحزب الديمقراطي المنعقد في شيكاغو، حيث أقام مسؤولو الأمن طوقاً أمنياً مشدداً في محيط التجمع الذي سيسمي رسمياً كامالا هاريس مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.

بالمقابل، أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، في اليوم الثالث من مؤتمر الحزب الديمقراطي، تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة "سخر" فيها من ترمب، والذي يبلغ 78 عاماً.

وقال بيل كلينتون: "منذ يومين، بلغت الثامنة والسبعين من عمري، أنا أكبر رجل في عائلتي المكونة من أربعة أجيال. والغرور الشخصي الوحيد الذي أريد تأكيده هو أنني لا أزال أصغر من دونالد ترمب".

وكلينتون أصغر من ترمب بأشهر قليلة فقط، إذ بلغ الأخير 78 عاماً في يونيو/حزيران من هذا العام.

ويُذكر أنه إذا فاز ترمب في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فسيكون أكبر رئيس سناً عند أداء اليمين بعمر 78 عاماً و219 يوماً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للرئيس جو بايدن البالغ 78 عاماً و61 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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