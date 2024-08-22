سياسة
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الإمارات تتسلم أوراق اعتماد سفير أفغاني وحكومة طالبان تعد بتعزيز العلاقات
تسلمت دولة الإمارات، أمس الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد بدر الدين حقاني سفيراً للحكومة الأفغانية المؤقتة لدى أبو ظبي، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الإماراتية في بيان.
الإمارات تتسلم أوراق اعتماد سفير أفغاني وحكومة طالبان تعد بتعزيز العلاقات
تسلمت دولة الإمارات نسخة من أوراق اعتماد بدر الدين حقاني سفيراً للحكومة الأفغانية المؤقتة لدى أبو ظبي / صورة: وزارة الخارجية - الإمارات العربية المتحدة
22 أغسطس 2024

وأوضح البيان أن سيف عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، تَسلَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير، واللافت في البيان استخدام أبو ظبي تعبير "جمهورية أفغانستان الإسلامية" بدلاً من "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي تستخدمها الحكومة الحالية في كابل.

في السياق نفسه أشار بيان أصدرته وزارة خارجية الحكومة الأفغانية المؤقتة إلى أن العلاقات بين البلدين ستتعزز أكثر بهذا التعيين.

يُذكر أن حقاني كان يشغل سابقاً منصب القائم بأعمال سفارة أفغانستان لدى أبو ظبي، كما يشار إلى أن الإمارات لم تعترف رسمياً حتى الآن بالحكومة الأفغانية المؤقتة.

وفي 4 يونيو/حزيران الفائت التقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية الأفغاني المكلف سراج الدين حقاني في العاصمة أبو ظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء "تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة".

كما زار الرئيس الإماراتي في 16 أغسطس/آب الجاري رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة الملا محمد حسن آخند، الذي كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات دولة الإمارات.

وفي 13 سبتمبر/أيلول 2023 قدم سفير الصين الجديد لدى كابل، تساو شينغ، أوراق اعتماده لرئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة محمد حسن آخند، ليصبح أول سفير يتولى منصبه مع الاعتراف الرسمي بالحكومة المؤقتة.

بعدها مباشرةً بدأ بلال كريمي الذي عينته الحكومة الأفغانية سفيراً، مهامه رسمياً في بكين.

وفي بيان صدر الأسبوع الماضي بشأن زيارة رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف لكابل، ذكرت الإدارة الأفغانية أن أريبوف أعرب عن استعداد بلاده لقبول سفير أفغانستان الجديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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