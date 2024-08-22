سياسة
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تركيا: نتابع التحركات الأمريكية والبريطانية في جنوب قبرص اليونانية
كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية عن متابعة دقيقة للتحركات الأمريكية والبريطانية في جنوب قبرص اليونانية، التي نتج عنها نشر قوات تابعة للدولتين فيها عقب التوتر بين إسرائيل وإيران.
تركيا: نتابع التحركات الأمريكية والبريطانية في جنوب قبرص اليونانية
مصادر في وزارة الدفاع التركية: نتابع التحركات الأمريكية والبريطانية في جنوب قبرص اليونانية / صورة: AA
22 أغسطس 2024

وقالت المصادر اليوم الخميس، إن التدابير اللازمة تُتخذ ضد أي تهديد قد يواجه أمن جمهورية شمال قبرص التركية، مضيفة أنه مهما بلغت تجهيزات الأطراف الأخرى فإن أنقرة تتابع تلك التطورات من كثب.

ووفقاً لذلك، رأت المصادر أنه ما من تهديد أو وضع سلبي يواجه أمن جمهورية شمال قبرص التركية في الوقت الحالي.

وسبق أن قال رئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن التحركات الجوية النشطة بالقواعد البريطانية مؤخراً قد تجعل الجزيرة عرضة لاستهداف أطراف أخرى بالشرق الأوسط.

وسبق أن حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجهات الأوروبية والإقليمية من تحول جنوب قبرص اليونانية إلى مركز لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال فيدان: "بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد العمليات الأولى التي شنتها إسرائيل، نرى دائماً من خلال التقارير الاستخباراتية أن الشطر الجنوبي اليوناني بقبرص تَحوَّل قاعدةً يستخدمها بعض الدول، بخاصة في العمليات ضد غزة".

وتشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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