وقالت المصادر إن المذكرة تنص على تدريب القوات العسكرية والأمنية، لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وحفظ الأمن الحدودي المشترك، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتسلل عبر الحدود المشتركة، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مجال الدفاع العسكري.

وأضافت أنه سيُنشأ مركز للتنسيق الأمني المشترك في بغداد على أن يتولى إدارة المركز قائدان برتبة جنرال من تركيا والعراق، كما سيشمل الموظفين المدنيين، على أن يُحدَّد عدد ونوعية العاملين وأساليب العمل من خلال المشاورات الفنية.

وأشارت المصادر إلى أنه سيُنشأ مركز تدريب وتعاون مشترك في قاعدة بعشيقة التابعة للجيش العراقي، وسيعمل المركز تحت إدارة مشتركة من الطرفين، وسيجري فيه التدريب وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الهدف الرئيسي من مذكرة التفاهم، وهو القضاء على التهديدات التي تشكّلها التنظيمات الإرهابية أو المحظورة على سيادة وأمن البلدين وأمن المنطقة.

والخميس الماضي قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن مذكرة التفاهم بين بغداد وأنقرة بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين، مضيفاً أن العلاقات الثنائية الأمنية والعسكرية، خطت خطوة إلى الأمام، وأنهم يهدفون من خلال اللجان إلى تعزيز العلاقات.

بدوره أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حينها، أن للمذكرة أهمية تاريخية، مؤكداً أن أنقرة وبغداد أحرزتا تقدماً كبيراً لتجسيد إرادة قائدَي البلدين، وازدياد الوعي بشأن تنظيم PKK الإرهابي في العراق.