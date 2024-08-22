سياسة
2 دقيقة قراءة
مصادر تركية تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع العراق
كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، عن تفاصيل مذكرة التفاهم الأمني بين أنقرة وبغداد بشأن التعاون العسكري بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
مصادر تركية تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع العراق
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عقب الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين / صورة: AA
22 أغسطس 2024

وقالت المصادر إن المذكرة تنص على تدريب القوات العسكرية والأمنية، لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وحفظ الأمن الحدودي المشترك، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتسلل عبر الحدود المشتركة، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مجال الدفاع العسكري.

وأضافت أنه سيُنشأ مركز للتنسيق الأمني المشترك في بغداد على أن يتولى إدارة المركز قائدان برتبة جنرال من تركيا والعراق، كما سيشمل الموظفين المدنيين، على أن يُحدَّد عدد ونوعية العاملين وأساليب العمل من خلال المشاورات الفنية.

وأشارت المصادر إلى أنه سيُنشأ مركز تدريب وتعاون مشترك في قاعدة بعشيقة التابعة للجيش العراقي، وسيعمل المركز تحت إدارة مشتركة من الطرفين، وسيجري فيه التدريب وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الهدف الرئيسي من مذكرة التفاهم، وهو القضاء على التهديدات التي تشكّلها التنظيمات الإرهابية أو المحظورة على سيادة وأمن البلدين وأمن المنطقة.

والخميس الماضي قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن مذكرة التفاهم بين بغداد وأنقرة بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين، مضيفاً أن العلاقات الثنائية الأمنية والعسكرية، خطت خطوة إلى الأمام، وأنهم يهدفون من خلال اللجان إلى تعزيز العلاقات.

بدوره أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حينها، أن للمذكرة أهمية تاريخية، مؤكداً أن أنقرة وبغداد أحرزتا تقدماً كبيراً لتجسيد إرادة قائدَي البلدين، وازدياد الوعي بشأن تنظيم PKK الإرهابي في العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us