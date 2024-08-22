وأقر بعض المسؤولين الإسرائيليين بالمسؤولية عن الإخفاق، واستقال جزء منهم، بينما يتشبث آخرون بمناصبهم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ينفي أي مسؤولية له.

وقال زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد لهيئة البث العبرية (رسمية)، اليوم الخميس، إن هجوم "7 أكتوبر/تشرين الأول لم يحدث خلال رئاستي (للوزراء)، ولا يمكن أن يحدث".

ودعا لابيد المسؤولين السياسيين والعسكريين في أثناء فترة الهجوم، وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، إلى الاستقالة، وقال: "على الجميع العودة إلى منازلهم، بمَن فيهم رئيس الأركان، ولكن أولاً رئيس الوزراء".

ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو دعوات إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، ويردد أن من شأن ذلك "شلّ الدولة" وتأخير المفاوضات بشأن إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

كما جدد الوزير السابق والنائب في حزب "معسكر الدولة" المعارض غادي آيزنكوت دعوته المسؤولين في أثناء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى الاستقالة. وقال آيزنكوت لإذاعة الجيش، الخميس: "بمجرد أن يهدأ القتال، يجب على جميع القادة الاستقالة، بغض النظر عن موعد قيام نتنياهو بذلك".

واعتبر أنه من الخطأ تأخير التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في غزة إلى حين الاتفاق بشأن محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

واستبق نتنياهو جولة مفاوضات بشأن غزة منتظرة في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري، بتجديد تمسكه بسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه حماس ضمن نقاط خلاف عديدة.

ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق خشية انهيار حكومته وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها، إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.

واستقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا في 22 أبريل/نيسان الماضي، ليصبح أول مسؤول إسرائيلي يقدم استقالته على خلفية المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي مراسم إنهاء مهامه، قال حاليفا الأربعاء: إن "قراري مغادرة منصبي والتقاعد من الجيش هو العرف الذي تربيت عليه (...) ويجسد تحمل المسؤولية".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.