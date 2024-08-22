وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، اليوم الخميس، بأن أنقرة ستشارك في المحادثات التي ستعقد على هامش "جيمنيتش"، وقال المتحدث: "جرى النظر بإيجابية إلى هذه الدعوة، وتقييمها باعتبارها مسعى للحوار من الاتحاد الأوروبي".

وأكد كتشالي أن هذه الدعوة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك ضرورة تطوير العلاقات مع تركيا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مشدداً على ضرورة ألا تقتصر هذه الخطوة الإيجابية على اجتماعات "جيمنيتش".

وأضاف كتشالي: "يجب أن يجري تأسيس تعاوننا وحوارنا مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات على أساس مستمر ومنهجي وتعزيزه بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها، من أجل إحراز تقدم في العلاقات".

وأردف متحدث الخارجية التركية: "من الضروري البدء فوراً بمفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي، وتنشيط عملية انضمام تركيا للاتحاد، وتحرير التأشيرات عن المواطنين الأتراك، وإحياء آليات الحوار المنظمة".

بجانب "اتخاذ خطوات ملموسة بشأن قضايا رئيسية مثل تفعيل الحوارات المنتظمة رفيعة المستوى، وخاصة في المجالات التي تتطلب تعاوناً وثيقاً مثل السياسة والاقتصاد والنقل والطاقة" وفق كتشالي.

وتهدف اجتماعات "جيمنيتش" إلى توفير بيئة غير رسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل تبادل وجهات النظر بحرية بشأن القضايا الدولية الراهنة.

كما أنها تساعد على تطوير وجهات نظر واستراتيجيات مشتركة بين الدول الأعضاء من خلال تنسيق السياسة الخارجية واستراتيجيات الأمن للاتحاد الأوروبي، وتوافر منصة بالغة الأهمية لتحديد وتنفيذ أهداف السياسة الخارجية المشتركة للتكتل.