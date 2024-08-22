سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غير الرسمي
قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي وجه دعوة إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دوله الأعضاء "جيمنيتش"، المقرر عقده بالعاصمة البلجيكية بروكسل في 29 أغسطس/آب الجاري.
تركيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غير الرسمي
تركيا تتلقى دعوة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غير الرسمي / صورة: TRT Arabi
22 أغسطس 2024

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، اليوم الخميس، بأن أنقرة ستشارك في المحادثات التي ستعقد على هامش "جيمنيتش"، وقال المتحدث: "جرى النظر بإيجابية إلى هذه الدعوة، وتقييمها باعتبارها مسعى للحوار من الاتحاد الأوروبي".

وأكد كتشالي أن هذه الدعوة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك ضرورة تطوير العلاقات مع تركيا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مشدداً على ضرورة ألا تقتصر هذه الخطوة الإيجابية على اجتماعات "جيمنيتش".

وأضاف كتشالي: "يجب أن يجري تأسيس تعاوننا وحوارنا مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات على أساس مستمر ومنهجي وتعزيزه بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها، من أجل إحراز تقدم في العلاقات".

وأردف متحدث الخارجية التركية: "من الضروري البدء فوراً بمفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي، وتنشيط عملية انضمام تركيا للاتحاد، وتحرير التأشيرات عن المواطنين الأتراك، وإحياء آليات الحوار المنظمة".

بجانب "اتخاذ خطوات ملموسة بشأن قضايا رئيسية مثل تفعيل الحوارات المنتظمة رفيعة المستوى، وخاصة في المجالات التي تتطلب تعاوناً وثيقاً مثل السياسة والاقتصاد والنقل والطاقة" وفق كتشالي.

وتهدف اجتماعات "جيمنيتش" إلى توفير بيئة غير رسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل تبادل وجهات النظر بحرية بشأن القضايا الدولية الراهنة.

كما أنها تساعد على تطوير وجهات نظر واستراتيجيات مشتركة بين الدول الأعضاء من خلال تنسيق السياسة الخارجية واستراتيجيات الأمن للاتحاد الأوروبي، وتوافر منصة بالغة الأهمية لتحديد وتنفيذ أهداف السياسة الخارجية المشتركة للتكتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us