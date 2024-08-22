سياسة
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لبنان يحذّر من تداعيات فشل مفاوضات غزة على الاستقرار الإقليمي
حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب اليوم الخميس، من تداعيات إقليمية في حال فشل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى.
لبنان يحذّر من تداعيات فشل مفاوضات غزة على الاستقرار الإقليمي
شدد بو حبيب على "عدم رغبة لبنان في التصعيد واندلاع حرب" وعلى "وجوب وقف إطلاق النار في غزة / صورة: Reuters
22 أغسطس 2024

جاء تحذير بو حبيب خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظريته اليابانية يوكو كاميكاوا، وفقاً لبيان من وزارة الخارجية، ناقشا فيه الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وقال بو حبيب: "في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة، فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة"، مشدداً على "عدم رغبة لبنان بالتصعيد واندلاع حرب" وعلى "الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة".

من جهتها، قالت كاميكاوا إن "اليابان تراقب بقلق بالغ الوضع في الشرق الأوسط، وتدعو كل الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد والى تجنيب المنطقة حرب شاملة". وأعربت عن "دعم اليابان للجهد الثلاثي، الذي تقوده الولايات المتحدة ومصر وقطر، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وفي 15 و16 أغسطس/آب الجاري، استضافت قطر جولة مفاوضات بشأن غزة، ومن المرتقب عقد جولة بالقاهرة السبت أو الأحد المقبلَين، وفق ما نقله موقع "واينت" الإخباري العبري عن مسؤول إسرائيلي لم يسمّه الخميس.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن مصر وقطر حذرتا الولايات المتحدة من أن فرصة قبول حماس بالمقترح الأمريكي الجديد لوقف إطلاق النار "ضئيلة".

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان حماس أن المقترح الأمريكي "يستجيب لشروط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار وللانسحاب الشامل من قطاع غزة".

كما يستجيب المقترح "لإصراره (نتنياهو) على مواصلة احتلال ممر نتساريم (يقسم قطاع غزة) ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا (بين غزة ومصر)، كما وضع (نتنياهو) شروطاً جديدة في ملف تبادل الأسرى وتراجع عن أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل"، وفق حماس.

ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق خشية انهيار حكومته وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها، إذا قبلت اتفاقاً ينهي الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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