وذكرت القناة 12 العبرية الخاصة أن "الحرائق، التي نتج جزء كبير منها عن 6500 صاروخ اخترقت الأراضي الإسرائيلية خلال الأشهر العشرة من الحرب، اندلعت في 790 موقعاً في الشمال"، مشيرة إلى أنه "بعد اختراق آلاف الصواريخ الأراضي الإسرائيلية، احترق 189 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع)، وهو رقم قياسي".

واستناداً إلى بيانات سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، قالت القناة إن حجم المساحات المحترقة أكبر بـ200% من أي عام خلال السنوات الست الأخيرة، وأكبر بكثير من الحرائق التي اندلعت في حرب لبنان الثانية عام 2006.

كما أن "معظم المساحة المحروقة، 114 ألف دونم، تقع في هضبة الجولان (السورية المحتلة)، حيث الغطاء النباتي أكثر عشبية وقابل للاشتعال". أما "في الجليل (شمال)، فحُرق 74 ألف دونم، منها 17 ألف دونم من الغابات، التي من المتوقع أن تستغرق وقتاً أطول للتعافي"، أما المتبقي فتوزع على مناطق شمالية عدة، وفق سلطة الطبيعة والمتنزهات، وفق ما أفادت به السلطة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني. وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل الحرب التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.