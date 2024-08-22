سياسة
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مخلّفاً شهداء ومصابين.. الاحتلال ينسحب من طولكرم بعد عملية استمرت 14 ساعة
انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، من مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت 14 ساعة خلّفت ثلاثة شهداء فلسطينيين.
مخلّفاً شهداء ومصابين.. الاحتلال ينسحب من طولكرم بعد عملية استمرت 14 ساعة
اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم / صورة: AA
22 أغسطس 2024

وحسبما نقلته وكالة الأناضول عن شهود عيان، ففضلاً عن الشهداء خلّفت العملية عدداً من الإصابات وأضراراً كبيرة في البنية التحتية إذ دمرت جرافات الاحتلال العسكرية شوارع رئيسية ونبشت شبكات المياه والصرف الصحي، واقتلعت أعمدة كهرباء.

وفجر الخميس، اقتحم جيش الاحتلال مخيم طولكرم وأحياء مجاورة بالمدينة من عدة محاور، وحاصر المخيّم منذ الساعة الواحدة فجراً ونشر قناصته على أسطح عدد من المباني وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

كما سُمعت أصوات اشتباكات مسلحة في أحياء من طولكرم، وكذلك أصوات انفجارات ناتجة عن تفجير مقاتلين فلسطينيين عبوات محلية الصنع في آليات إسرائيلية، وفق ما رواه شهود عيان للأناضول، مضيفين أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت موقعاً في المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ ارتفاع عدد الشهداء في مخيم طولكرم جراء قصف منزل من طائرة مسيّرة إسرائيلية إلى 3.

فيما أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة، بينها كتائب القسام (حماس)، وكتيبة طولكرم (الجهاد الإسلامي)، وكتائب شهداء الأقصى (فتح)، في بيانات منفصلة، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، "محققين إصابات مباشرة".

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وضمن هذه الاعتداءات، استشهد ما لا يقل عن 640 فلسطينياً وأصيب 5 آلاف و400 على يد الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل الجيش أكثر من 10 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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