سياسة
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"إيمي" تؤكد ترشيح فيلم لصحفية فلسطينية من غزة وترفض اتهامها بمعاداة السامية
رفضت الأكاديمية الوطنية للتلفزيون والفنون والعلوم NATAS، دعوات لإلغاء ترشيح صحفية فلسطينية لجوائز "إيمي" الدولية، بعدما طالب بذلك نحو 150 من المشاهير ومحترفي صناعة الأعمال الفنية والوثائقية اليهود بزعم معاداتها السامية.
"إيمي" تؤكد ترشيح فيلم لصحفية فلسطينية من غزة وترفض اتهامها بمعاداة السامية
بيسان عودة صحفية وصانعة محتوى من غزة / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
22 أغسطس 2024

وترشحت بيسان عاطف عودة (25 عاماً) لنيل جائزة "إيمي" للأخبار والأفلام الوثائقية للعام 2024، لفئة "القصة الإخبارية الصعبة المتميزة" عن فيلمها الوثائقي: "أنا بيسان من غزة.. وما زلت على قيد الحياة".

الفيلم من إنتاج شبكة "الجزيرة "+AJ " على موقع يوتيوب، مدته 8 دقائق، ويروي معاناة بيسان وأهالي قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أشهر، فيما تفر العائلات من مكان إلى آخر بحثاً عن مكان للنزوح، حيث لا يوجد مكان آمن.

وحسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية الأربعاء، فإن 150 عضواً في منظمة "المجتمع الإبداعي من أجل السلام" اليهودية بعثوا رسالة إلى المدير التنفيذي لـ "ناتاس" آدام شارب، يطالبونه فيها بإلغاء ترشيح بيسان.

المنظمة التي تقول إن مهمتها "التثقيف حول تزايد معاداة السامية في صناعة الترفيه، وحشد الدعم ضد المقاطعة الثقافية لإسرائيل" زعمت في رسالتها الاثنين، أن بيسان لها علاقات مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مشيرة إلى أنها منظمة مصنفة "إرهابية" ومحظورة في الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن من بين الموقعين على الرسالة الممثلتان ديبرا ميسينغ وسلمى بلير، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Paramount شيري لانسينغ، والملياردير حاييم سابان، ومدير الترفيه مايكل روتنبرغ.

وجاء رد شارب أمس الأربعاء برسالة موجهة إلى آري إنجل المدير التنفيذي للمنظمة اليهودية، قال فيها: "لم تتمكن ناتاس من تأكيد التقارير" عن ارتباط بيسان مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "كما لم تتمكن بعد من كشف أي دليل على تورط أحدث أو نشِط لها معها".

وأكد شارب أن الأفلام الوثائقية التي سبق أن رُشحت لجائزة إيمي "كانت مثيرة للجدل، إذ قدمت منصة لأصوات قد يجدها بعض المشاهدين مرفوضة أو حتى مقيتة، لكن الجميع كان في خدمة المهمة الصحفية لالتقاط كل جانب من جوانب القصة"، وفق تأكيده.

مجلة "TheWrap" المتخصصة بأخبار الفن والفنانين والمهرجانات الدولية، نقلت بدورها عن شارب قوله في رسالة الرد: "الأمر الأكثر أهمية هو أن المحتوى المقدم للنظر في الجائزة كان متوافقاً مع قواعد المنافسة وسياسات ناتاس، وبناءً على ذلك، لم نجد أي سبب بعد لإلغاء الحكم التحريري للصحفيين المستقلين الذين راجعوا المادة".

وأضاف شارب أن المشاهد المصورة التي زعمت المنظمة اليهودية أن بيسان تظهر فيها مع أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يعود تاريخها إلى فترة سابقة (6 إلى 9 أعوام) عندما كانت لا تزال مراهقة.

من جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن بيسان تتنافس على الجائزة مع فيلمين لمذيعتين أخريين من غزة، أحدهما من إنتاج شبكة "CNN" الأمريكية، والآخر من إنتاج صحيفة "الغارديان" البريطانية، بالإضافة إلى تقرير من أوكرانيا لنيويورك تايمز، وآخر من هايتي لشبكة "PBS".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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