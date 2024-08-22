وكتب اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك، في مقال نُشر بصحيفة هآرتس العبرية اليوم الخميس: "ثبت أن أغلب تصريحات وزير الدفاع (الإسرائيلي) يوآف غالانت طول الحرب على قطاع غزة لا أساس لها من الصحة".

وأوضح بريك: "بعد احتلال مدينة غزة، قال غالانت إن إسرائيل تسيطر بشكل كامل على المدينة وأنفاقها، وخلال فترة قصيرة ستستسلم حماس". واستطرد: "وبعد احتلال خان يونس (جنوب)، ادعى أن زعيم حماس يحيى السنوار يركض في الأنفاق بمفرده وفقد السيطرة على رجاله وسيُقبض عليه خلال أيام قليلة".

وتابع: "في الآونة الأخيرة، يبدو أن غالانت بدأ يفيق من سباته، عندما أعلن في لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست أن مفهوم ’النصر الكامل’ (يردده نتنياهو) في غزة هو هراء".

إسرائيل تتجه نحو الهاوية

وأكد بريك أن "غالانت بدأ يدرك أن الحرب فقدت هدفها، وإسرائيل تغرق في الوحل بغزة، وتخسر ​​مزيداً من الجنود مع مقتلهم أو إصابتهم، دون أي فرصة لتحقيق الهدف الرئيسي للحرب: إسقاط حماس".

وحذر بريك من أن "إسرائيل تتجه نحو حافة الهاوية، وإذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حماس وحزب الله، فستنهار خلال عام واحد على الأكثر". وأضاف أن "الهجمات تزداد في الضفة الغربية وداخل البلاد (إسرائيل)، والاقتصاد ينهار، وإسرائيل أصبحت دولة منبوذة، ما دفع إلى مقاطعة اقتصادية وحظر شحنات أسلحة".

ووفق بريك، "يدرك (زعيم حماس) السنوار وزعيم حزب الله حسن نصر الله الوضع المزري الذي تعيشه إسرائيل".

وأضاف أنه "ما كان بوسع إسرائيل تحقيقه سابقاً عبر اتفاق وقف إطلاق النار أصبح مستحيلاً بسبب الشروط الجديدة التي أدخلها نتنياهو في الصفقة المقترحة"، مشدداً على أن "جميع المسارات التي اختارتها القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل تقود البلاد إلى منحدر زلق. يتحكم دكتاتور واحد (نتنياهو) في مصير البلاد، وقطيع من الأغنام يتبعه بشكل أعمى ".

وأكد اللواء المتقاعد أن "إسرائيل دخلت في حالة من الانحدار الوجودي، وقد تصل قريباً إلى نقطة اللاعودة".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلّفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.