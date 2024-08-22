وصرح بوتين خلال اجتماع مع أعضاء حكومته وحكام المناطق المحاذية لأوكرانيا نقله التلفزيون الروسي: "حاول العدو ضرب المحطة النووية خلال الليل"، دون كشف مزيد من التفاصيل عن الواقعة.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا، التي نفذت توغلاً مباغتاً في منطقة كورسك اقتحم خلاله آلاف الجنود الأوكرانيين الحدود الغربية لروسيا في 6 من أغسطس/آب، وهو التوغل الأكبر من نوعه الذي تنفذه قوة أجنبية داخل روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

في حين أبلغ أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك، بوتين خلال الاجتماع أن الوضع في محطة كورسك النووية "مستقر".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوكالة الفرنسية أن المدير العام للوكالة رافايل غروسي سيزور الأسبوع المقبل المحطة الواقعة على مسافة حوالى 50 كيلومتراً من منطقة المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية.

وتلوّح موسكو منذ عدة أيام بـ"خطر" وقوع كارثة نووية في حال هاجم الجيش الأوكراني المحطة، بدون كشف أي تفاصيل، فيما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في محيط الموقع "لتفادي حادث نووي تنجم عنه عواقب إشعاعية خطيرة".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".