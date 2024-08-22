وارتكب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 42 شهيداً و163 إصابة خلال 24 ساعة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، حسب صحة غزة.

على صعيد متصل، طالب جيش الاحتلال اليوم الخميس الفلسطينيين بإخلاء مناطق واسعة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تمهيداً لعمل عسكري، وفق ما نشره ناطق الجيش، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس.

بدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من النزوح القسري الذي يمارسه الاحتلال على سكان المناطق وقالت إن "سكان غزة عالقون في دوامة نزوح قسري متكرر إذ تواصل العائلات الفرار وسط العمليات العسكرية وحر الصيف اللاهب".

وأعلنت "أونروا" أن إسرائيل أجبرت 250 ألف فلسطيني بقطاع غزة على النزوح قسراً خلال أغسطس/آب الجاري، من خلال إصدارها 12 أمر إخلاء.

وفي غضون ذلك، رفض جيش الاحتلال السماح لطواقم الدفاع المدني في غزة إجلاء مصابين محاصرين داخل منزل دمره أمس الأربعاء في خان يونس، حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني.

وقالت المديرية: "تستهجن المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة رفض الاحتلال الإسرائيلي التنسيق للسماح لطواقمها بإجلاء المصابين من عائلة أبو هدروس المحتجزين داخل منزلهم، الذي دمرته قوات الاحتلال فوق رؤوسهم وهم بداخله أمس (الأربعاء) في منطقة حمد بخان يونس".

"عقود من أجل التعافي"

دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الخميس، إلى "إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة الآن، بما يتضمن إطلاق سراح الأسرى"، محذراً من أن "القطاع يحتاج إلى عقود للتعافي من آثار الحرب".

جاء ذلك في إفادة له خلال الجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي الخميس، بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربها على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.