​​​​​​​وقالت الهيئة في بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم الخميس، إن "إعادة الجثث الست ليست صورة للانتصار، بل صورة للفشل التام لقيادة الدولة"، وإن "المختطفين (المحتجزين) الستة، الذين كان من المفترض أن يعودوا أحياء، عادوا في نعوش".

وتابعت الهيئة: "بعد 10 أشهر ونصف من الحرب، التي يعاني فيها المختطفون ويموتون يومياً، يعلم الجميع أن استعادتهم جميعاً لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إبرام صفقة (تبادل مع حماس)".

والثلاثاء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثث 6 من أسراه كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في عملية مشتركة مع الشاباك.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت حماس هجوماً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة، أسرت خلاله عشرات الإسرائيليين، وقبيل الحديث عن إخراج هذه الجثث، كانت إسرائيل تقول إنه لا يزال 115 أسيراً في غزة، بينهم عدد من القتلى.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.