سياسة
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جرائم اليمين المتطرف في ألمانيا تسجّل مستويات قياسية جديدة
وصل عدد الجرائم التي ارتكبها اليمين المتطرف في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد بعد أن بلغ 9 آلاف و802 جريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لإجابة الحكومة الألمانية على سؤال برلماني طرحته النائبة عن حزب اليسار بيترا باو، اليوم الخميس.
جرائم اليمين المتطرف في ألمانيا تسجّل مستويات قياسية جديدة
جرائم اليمين المتطرف بلغت مستوى قياسياً في ألمانيا / صورة: AA
22 أغسطس 2024

وأظهرت البيانات التي قدمتها الحكومة أن عدد جرائم اليمينيين المتطرفين بلغ 9 آلاف و802 جريمة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024، في حين أن هذا العدد بلغ 6 آلاف و992 جريمة في النصف الأول من عام 2023.

وتشمل هذه الأرقام الجرائم الدعاية والإساءة والتحريض والتهديد والإضرار بالممتلكات والإهانة، كما سجلت السلطات 318 حادثة عنف في نفس الفترة، تشمل محاولات القتل، والاعتداء والابتزاز والحرق ومقاومة الشرطة، إذ أسفرت هذه الحوادث عن إصابة 166 شخصاً.

ويعتقد أن أعداد الجرائم قد تكون أعلى نظراً لتأخر بعض الولايات في تقديم المعلومات، وقالت النائبة باو، إنها على علم بحوادث لم يُبلَغ عنها للشرطة.

وبينت أن التحريض والعداء تجاه الناس تزايد على وسائل التواصل الاجتماعي وفي البرلمانات (بالمدن)، وهذا ينعكس على الشوارع، كما شددت على أن "حزب البديل من أجل ألمانيا" المعارض، وآيديولوجيته اليمينية الجديدة، "يعملان محركاً للعنف اليميني المتطرف".

وتشهد ألمانيا تزايداً في العنصرية وكراهية الأجانب في السنوات الأخيرة، تغذيها دعاية الجماعات اليمينية المتطرفة والمعادية للمسلمين، بما فيها حزب "البديل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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