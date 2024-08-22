ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن عراقجي قوله اليوم الخميس: "سنحاول إعادة بناء العلاقات مع الدول الأوروبية، ولكن لتحقيق ذلك، يتعين عليهم (الدول المعنية) التخلي عن نهجهم العدائي وبذل الجهود لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات".

وشدد على أنه يهدف إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، والعودة إلى منصة التجارة الدولية، مشيراً إلى أنه يخطط لإدارة التوتر مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقاً يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، في 2018، وبدأت إعادة فرض العقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجياً التزاماتهاً في الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.