سياسة
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وزيرة تركية تؤكد أهمية زيادة الضغط الدولي لإنهاء هجمات الاحتلال في غزة
شددت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، الخميس، على أهمية زيادة الضغوط الدولية لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل دائم.
وزيرة تركية تؤكد أهمية زيادة الضغط الدولي لإنهاء هجمات الاحتلال في غزة
وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش / صورة: AA
23 أغسطس 2024

وتبادلت غوكطاش خلال لقائها أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش منتدى المرأة العالمي المنعقد في العاصمة المنغولية أولان باتور، وجهات النظر بخصوص المرأة والمعاقين والأطفال والمسنين والأسرة.

وفي الشأن الفلسطيني، أكدت غوكطاش أهمية زيادة الضغوط الدولية لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة بشكل دائم. وأضافت: "على المجتمع الدولي أن يرفع صوته في جميع المنصات، ويجب أن تنتهي هذه المجزرة".

وفي السياق، التقت غوكطاش أيضاً المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب. وفي وقت سابق الخميس، انطلقت أعمال منتدى المرأة العالمي التي تستمر يومين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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