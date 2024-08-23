وفي منشور على منصة إكس، أوضحت المفوضية أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع حالياً. وأضافت أنه جرى دفع سكان غزة إلى مساحة ضيقة لا تعادل سوى عُشر مساحة القطاع.

من جانبها، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، الخميس، إن إسرائيل تحاول تهيئة الظروف للاحتلال الدائم والاستيلاء على مزيد من الأراضي تحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأوضحت ألبانيز في منشور على منصة إكس، أن إسرائيل تستغل المفاوضات للاستيلاء على الأجزاء المتبقية من فلسطين. وتابعت: "تستخدم إسرائيل المفاوضات للاستحواذ على الأجزاء المتبقية من فلسطين.

وتحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار، تحاول خلق الظروف الملائمة للاحتلال الدائم والمزيد من الاستيلاء على الأراضي".

وذكرت ألبانيز، أن المطلعين على التاريخ الفلسطيني سيدركون ماذا حدث بالفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وسيشاهدون مثالاً حيّاً للاستعمار الاستيطاني".

27 شهيدا

استشهد 27 فلسطينيا وأصيب آخرون بجراح مختلفة، في الساعات الماضية، جراء قصف شنته طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، جاء ذلك في بيان إحصائي لآخر التطورات اليومية، نشره المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، مساء الخميس.

وفي شمال القطاع، قال البيان إن 11 فلسطينيا استشهدوا وأُصيب عدد آخر بقصف للطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة "حمودة" ببلدة بيت لاهيا، وأضاف البيان أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل يعود لعائلة "قاسم" في منطقة الشيماء ببيت لاهيا".

كما استشهد فلسطيني بقصف للطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "سلمان" بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا، بحسب البيان، فيما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي جنوب المدينة، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق بحيي الزيتون والصبرة، وفقا للبيان ذاته، أما في وسط القطاع، فقال بصل: "استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل لعائلة الدبكي في مخيم المغازي".

وأضاف المتحدث أن قصف للطيران الحربي استهدف منزلا لعائلة "الجديلي" في مخيم النصيرات أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين، وبحسب البيان، أصيب عدد آخر من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مخزن شرق مخيم النصيرات.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.