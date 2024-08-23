وأعلنت القاعدة في بيان على منصة إكس، أن القرار اتُّخذ "بناء على معلومات لأجهزة الاستخبارات"، وكإجراء احترازي أرسِل جميع الموظفين "غير الأساسيين" إلى منازلهم .

وأكد البيان أن "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. العمليات مستمرة كما هو مخطط لها".

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع على إغلاق قاعدة عسكرية مؤقتاً في مدينة كولونيا المجاورة، بعد الاشتباه بعملية تخريب في إمدادات المياه. لكن الجيش الألماني أشار لاحقاً إلى أن نتائج الاختبارات أظهرت أن مياه الصنابير غير ملوثة.

وفي واقعة أخرى، حاول شخص دخول قاعدة لحلف الأطلسي في بلدة غلسنكيرشن غربي ألمانيا الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن الحلف في بيان.

وبعد إغلاقها، رفعت القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي مستوى التأهب الأمني، وأجرت فحوصات روتينية لإمدادات المياه، لكنها أشارت إلى عدم وجود أسباب تدعوها للقلق بشأن الإمدادات.

وفي أبريل/نيسان أوقف رجلان من أصل ألماني-روسي للاشتباه في تجسّسهما لمصلحة روسيا والتخطيط لهجمات في ألمانيا، بما في ذلك على منشآت تابعة للجيش الأمريكي.