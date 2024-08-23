سياسة
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"سنتكوم" تعلن تدمير 3 مسيّرات للحوثيين خلال 24 ساعة
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، تدمير 3 مسيّرات لجماعة الحوثي اليمنية خلال 24 ساعة.
"سنتكوم" تعلن تدمير 3 مسيّرات للحوثيين خلال 24 ساعة
البحرية الأمريكية في البحر الأحمر تستهدف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن - أرشيف / صورة: AFP
23 أغسطس 2024

وذكرت "سنتكوم" عبر منصة إكس، أنه جرى تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر، وطائرة مسيرة ثالثة تابعة للجماعة في منطقة (لم تذكرها) خاضعة لسيطرتها في اليمن.

واعتبرت "سنتكوم" أن تلك المسيّرات "شكلت تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

وأمس الخميس، أعلنت جماعة "الحوثي" استهداف سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن بصواريخ وزوارق وطائرات مسيرة لانتهاكهما قرارها "حظر الوصول" إلى مواني إسرائيل، وفق بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع.

وأكد سريع أن جماعته "مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف السفن المرتبطة به كافة، أو المملوكة لشركات تتعامل معه".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولاً إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" بقيادة واشنطن غارات يقول، إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة باليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردٍّ من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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