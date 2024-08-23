وقالت المنظمة في بيان، إنهن “لا يستطعن ​​بضمير مرتاح الاستمرار” ودعم كامالا هاريس، بعد تقارير أفادت بأن الحزب الديمقراطي رفض إعطاء متحدث أمريكي من أصل فلسطيني فرصة للتحدث أمام مؤتمره الوطني المنعقد الخميس في ولاية شيكاغو.

وأشارت المجموعة إلى “أن فريق نائبة الرئيس هاريس رفض طلبهم بأن يتولى متحدث أمريكي فلسطيني المنصة في المؤتمر الوطني الديمقراطي”، وقالت: ”ندعو الله أن يتخذ فريق الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس هاريس القرار الصحيح قبل انتهاء هذا المؤتمر. من أجل مصلحة كل منا”.

ويضم المؤتمر الديمقراطي 30 مندوباً غير ملتزم، كما أن زعماء حركة “غير ملتزمين”، التي دعت نائبة الرئيس هاريس والحزب الديمقراطي إلى التزام حظر الأسلحة، كانوا يضغطون أيضاً على هاريس والديمقراطيين للسماح لفلسطيني بالتحدث في المؤتمر.

وتفاوض المؤتمرون والمندوبون غير الملتزمين طوال الأسبوع الجاري حول هذا الشأن، لكن في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأخير للمؤتمر، أعلن عباس علوية، أحد قادة حركة غير ملتزمة، أن مسؤولين في المؤتمر اتصلوا به وأبلغوه أنه لن يُسمح لأي فلسطيني بالتحدث خلال الحدث.

وقالت حركة "غير ملتزم" الأمريكية المعارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إنها تحث الحزب الديمقراطي على ضمان السماح للأصوات الفلسطينية بالتحدث خلال مؤتمره الوطني المقام في شيكاغو.

وأضافت الحركة أنها قدمت للحزب الديمقراطي قائمة بأسماء فلسطينيين للتحدث خلال المؤتمر ولا يوجد سبب لاستبعادهم، وأوضحت أنها تدعم بقوة السماح لعائلات المحتجزين الإسرائيليين بالتحدث، لكنها اعتبرت أن استبعاد متحدث فلسطيني يمثل "خيانة" لالتزامات الحزب الديمقراطي.