وأعلن حزب الله، اليوم الجمعة، مقتل 3 من عناصره بمواجهات مع جيش الاحتلال جنوبي لبنان، ليرتفع إجمالي قتلاه إلى 424 منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الحزب في بيان، إن الاستهداف جرى "بالأسلحة المناسبة، وحقق إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها"، وفي بيان لاحق، قال الحزب إنه قصف موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية من دون تفاصيل إضافية.

بدورها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان، أصابت قاعدة مراقبة جوية في جبل ميرون (الجرمق) قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، نقلاً عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، أن صواريخ أطلقت من لبنان أصابت قاعدة مراقبة جوية في جبل ميرون، مشيرة إلى أن القاعدة "تواصل عملها".

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "3 صواريخ أطلقت من لبنان على قاعدة في ميرون، وجرى اعتراض اثنين منها، بينما سقط الثالث في القاعدة"، وقبل ذلك، دوّت صفّارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وتابعت "هآرتس" أن جيش الاحتلال طلب من سكان مستوطنات أياليت هشاهر وحولتا ويسود هامعلا ومهانايم ومشمار هايردين وغادوت الشمالية البقاء قرب الأماكن المحمية والملاجئ وتقليل حركتهم في المناطق غير المحمية.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسقوط قتيلين اثنين "أحدهما طفل في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة عيتا الجبل" جنوبي لبنان، وقالت إن "مسيرة معادية نفذت بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث شنت غارة مستهدفة منزلا في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل بصاروخين موجهين".

وأوردت الوكالة في وقت سابق الجمعة أن "الطيران (الإسرائيلي) المعادي أغار، صباح الجمعة، على بلدة طير حرفا في القطاع الغربي، وأشارت المعلومات إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص آخر".

وأشار المصدر ذاته إلى أن إسرائيل أطلقت بعد منتصف الليلة الماضية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف فجراً محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة في القطاع الغربي، فقد أطلقت معظم مراكز "اليونيفيل" في جنوب الليطاني صفارات الإنذار.

وواصل جيش الاحتلال طوال الليل وحتى صباح الجمعة إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى حدودية متاخمة لـ"الخط الأزرق" الفاصل، فيما استمر تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي فوق قرى الجنوب، وفقاً للوكالة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل الحرب التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.