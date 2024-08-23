سياسة
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تركيا تعلن توقيف 65 شخصاً للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الجمعة، توقيف 65 مشتبهاً بهم في إطار عمليات أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، شملت 17 ولاية، بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة.
تركيا تعلن توقيف 65 شخصاً للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي
  تركيا.. توقيف 65 شخصاً في عمليات أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي   / صورة: AA
23 أغسطس 2024

وذكر يرلي قايا في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، أن فرق الأمن قبضت على 65 مشتبهاً بهم خلال عمليات ضد "داعش" الإرهابي شملت 17 ولاية، بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وهنأ يرلي قايا أفراد الشرطة الذين شاركوا في العمليات التي جرت خلال الأيام الخمسة الأخيرة، مؤكداً أن هذا الكفاح سيتواصل من دون توقف حتى تحييد آخر إرهابي.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، سواء داخل البلاد أم خارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وغولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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