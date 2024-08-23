وذكر يرلي قايا في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، أن فرق الأمن قبضت على 65 مشتبهاً بهم خلال عمليات ضد "داعش" الإرهابي شملت 17 ولاية، بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وهنأ يرلي قايا أفراد الشرطة الذين شاركوا في العمليات التي جرت خلال الأيام الخمسة الأخيرة، مؤكداً أن هذا الكفاح سيتواصل من دون توقف حتى تحييد آخر إرهابي.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، سواء داخل البلاد أم خارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وغولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.