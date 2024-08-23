وقالت الكتائب عبر منصة تليغرام: "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم"، من دون تحديد عدد، ولفتت إلى رصد هبوط طائرة "يسعور" لإجلاء القتلى والجرحى.

وقالت القسام في بيان آخر: "استهدفنا أمس قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بحي تل السلطان غربي رفح بقذيفة تي بي جي"، وأضافت: "اشتبكنا من المسافة صفر مع عناصر القوة الصهيونية المتمركزة داخل المدرسة وأوقعناهم بين قتيل وجريح"، وتابعت في بيان آخر: "استهدفنا دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105 في حي تل السلطان غربي مدينة رفح".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، أنها تخوض اشتباكات ضارية "مع جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة"، وأضافت أنه جرى قصف جنود جيش الاحتلال "بقذائف الهاون".

ووفقاً للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، فإن 695 جندياً قتلوا في قطاع غزة، بينهم 332 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ملاحظة أن هذه الأرقام تشمل فقط الجنود الذين سمح بنشر أسمائهم.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 4357 جندياً أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2232 جريحاً خلال المعارك البرية في غزة.

واستناداً إلى المعطيات، فإن 21 جندياً ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بـ"حالة خطيرة" و169 بحالة "متوسطة" و3 "بحالة طفيفة".

وفي أكثر من مناسبة، قال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش يخوض "قتالاً شرساً" مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة، ويدفع "أثماناً باهظة"، بينما تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بشكل شبه يومي، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات "نوعية" داخل القطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.