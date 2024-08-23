سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم القيود الإسرائيلية.. 50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
شهد المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، تأدية آلاف المصلين لصلاة الجمعة في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال التي اعتقلت مواطناً فلسطينياً واعتدت على آخرين.
رغم القيود الإسرائيلية.. 50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
فرضت سلطات الاحتلال قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى ولم تسمح لسكان الضفة الغربية بالصلاة / صورة: Reuters
23 أغسطس 2024

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن ما يقرب من 50 ألف مواطن فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأفادت "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على فتى قرب باب الأسباط قبل أن تعتقله، كما منع الاحتلال دخول جزء من المصلين القادمين من خلال باب الملك فيصل، واعتدت على آخرين.

ومنذ أن شنت حربها على قطاع غزة، تفرض سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بينما تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الصلاة في المسجد.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us