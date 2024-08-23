ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن ما يقرب من 50 ألف مواطن فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأفادت "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على فتى قرب باب الأسباط قبل أن تعتقله، كما منع الاحتلال دخول جزء من المصلين القادمين من خلال باب الملك فيصل، واعتدت على آخرين.

ومنذ أن شنت حربها على قطاع غزة، تفرض سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بينما تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الصلاة في المسجد.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.