وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها ستمدّد تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وطهران حتى 2 سبتمبر/أيلول القادم، وبيروت حتى 30 من الشهر نفسه.

وذكرت أنها ستستأنف مع ذلك رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان ومدينة أربيل في العراق اعتباراً من 27 أغسطس/آب الجاري، موضحة أنها ستستخدم "مساراً في شمال المجال الجوي العراقي" للوصول إلى أربيل.

ومنذ نهاية يوليو/تموز الماضي، علقت عشرات شركات الطيران حول العالم، من بينها "لوفتهانزا" الألمانية، رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وبعض العواصم في دول المنطقة بسبب المخاوف من تصعيد الصراع.

وكانت إسرائيل أعلنت نهاية الشهر الماضي رفع حالة التأهب تحسباً لردود انتقامية من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.​​​​​​​

يأتي ذلك فيما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.