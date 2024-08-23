أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مهاجمة أهداف لحزب الله والقضاء على خلية له في منطقة طير حرفا بقضاء صور جنوب لبنان، فيما نعى الحزب 3 من عناصره.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن قوات الفرقة 146 رصدت "قوات خلية تابعة للحزب كانت تخطط لتنفيذ إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ووجهت القوة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قضت على الخلية في منطقة طير حرفا بجنوب لبنان".

وأضاف البيان أنه بعد القضاء على الخلية، رُصد إطلاق صاروخ من منطقة الهجوم، "ما يدل على وجود وسائل قتالية وصواريخ في المكان". وأردف بأن مدفعية الجيش قصفت أهدافاً في منطقة شبعا جنوب لبنان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدورها نقلت وكالة الأنباء اللبنانية أن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، قال، في بيان، إن "غارة للعدو الإسرائيلي هذا الصباح على بلدة طير حرفا، أدت إلى استشهاد 3 أشخاص". وبعدها، أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره خلال المواجهات، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 424 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونعى الحزب في بيانات منفصلة كلّاً من عقيل قاسم غريب (أبو طالب)، من بلدة طير حرفا، وقاسم صالح حرقوص (فداء)، وحسن وسام حرقوص (أبو مهدي)، من بلدة طورا، قائلاً إن العناصر الثلاثة "ارتقوا على طريق القدس"، وهو تعبير يستخدمه الحزب لوصف قتلى المواجهات مع إسرائيل.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة تتأهب إسرائيل لصد هجوم محتمل لحزب الله، رداً على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.