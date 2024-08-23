وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تليغرام: "مع بدء دخول مستلزمات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال إلى غزة، ندعو إلى وقف إطلاق النار لإنجاح الحملة".

وأضافت: "حملة التطعيم لن تكون مجدية وحدها في ظل عدم توافر المياه الصحية، ومستلزمات النظافة الشخصية، وانتشار مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين، وفي ظل عدم توفر بيئة صحية سليمة".

كما أكد المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني الجمعة، أن تأخير تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة "سيزيد خطر انتشار مرض شلل الأطفال".

وقال لازاريني على منصة إكس: "من المحزن جداً تأكيد منظمة الصحة العالمية إصابة طفل رضيع يبلغ 10 أشهر في غزة بالشلل بسبب مرض شلل الأطفال، وهذه هي الحالة الأولى (في القطاع) منذ أكثر من 25 عاماً".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عبر منصة إكس، إنها تعتزم بدء التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال في مراكز الرعاية الصحية والعيادات المتنقلة في قطاع غزة نهاية أغسطس/آب الجاري.

وفي 16 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل "أول إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في قطاع غزة، بمدينة دير البلح وسط القطاع، لطفل يبلغ 10 شهور لم يتلقَّ أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال".

والأربعاء، شددت 20 منظمة إغاثة دولية وعاملون في مجال الصحة على ضرورة تسليم لقاحات شلل الأطفال إلى غزة في أقرب وقت ممكن.

وذكرت المنظمات أن "لقاحات شلل الأطفال في المنطقة وجاهزة للتوزيع في أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول، لكن ذلك يتطلب الوصول الكامل إلى إمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع البوابات الحدودية وداخلها".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يصيب المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، فيما تؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال، ويتعرض من 5-10% لخطر الوفاة بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

وتقول الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني إنه "ما دام وُجد طفل واحد مصاب بعدوى فيروس الشلل فإن الأطفال في جميع البلدان معرضون لخطر الإصابة بالمرض".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.