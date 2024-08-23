وقال أوستن في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة: "اتصلت أمس (الخميس) بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وخطر التصعيد من جانب إيران وحزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف: "أكدت التزام الولايات المتحدة أمن إسرائيل وأوضحت أن الولايات المتحدة في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية الأفراد والمرافق الأمريكية".

كما ناقش الوزيران أيضاً "التقدم المحرز نحو تأمين وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، وفق ما أكد أوستن.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن الجانبَين أجريا خلال اتصال هاتفي "تقييماً مشتركاً للوضع وتبادلا وجهات النظر حول التطورات والتهديدات الإقليمية". وأضافت أن "مناقشتهم ركزت في المقام الأول على الاستعداد المشترك، فضلاً عن الحفاظ على الاستعداد وقابلية التشغيل البيني للقوات والقدرات الإسرائيلية والأمريكية في مواجهة التهديدات المستمرة التي تشكلها إيران وحزب الله ضد إسرائيل".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل الحرب التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.