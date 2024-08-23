وأصدرت محكمة جاكرتا المركزية، مساء أمس الخميس، حكما يتهم الشركتين المحليتين للأدوية "Afi Farma" و"CV Samudera"، بالمسؤولية عن تسمم ووفاة العديد من الأطفال بسبب تناول شراب سعال سام. بينما جرت تبرئة وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات من أي تهم.

وتسبب الدواء بوفاة أكثر من 200 طفل، وتسمم نحو 120 آخرين، بعضهم عاش بإعاقات أدت إلى صعوبات مالية لآبائهم.

وفي أواخر عام 2022، رفعت أكثر من 20 عائلة دعوى مدنية ضد هذه الشركات، ووزارة الصحة. وأمرت المحكمة الشركات بدفع تعويضات للآباء، قدرها 50 مليون روبية للأطفال الذين لقوا حتفهم، و60 مليون روبية للأطفال الذين أصيبوا.

وكان الآباء قد طالبوا بتعويضات قدرها 3.4 مليار روبية عن كل طفل مات، و2.2 مليار روبية عن الناجين.

يذكر أنه في العام الماضي أيضاً، أدانت محكمة جنائية شركة الأدوية "Afi Farma" بالإهمال وسجنت مسؤولين بسبب عدم اختبار المكونات التي أرسلها موردها.