سياسة
2 دقيقة قراءة
إدانة شركات أدوية إندونيسية بسبب شراب سعال سام أدى إلى وفاة أكثر من 200 طفل
أمرت محكمة إندونيسية بدفع شركتين محليتين لصنع الأدوية، 60 مليون روبية (3850 دولاراً) لكل عائلة توفي أطفالها بسبب تناول شراب سعال سام .
إدانة شركات أدوية إندونيسية بسبب شراب سعال سام أدى إلى وفاة أكثر من 200 طفل
أدينت شركة AFI FARMA بسبب شراب سعال سام (المصدر: إعلام إندونيسي) / Others
23 أغسطس 2024

وأصدرت محكمة جاكرتا المركزية، مساء أمس الخميس، حكما يتهم الشركتين المحليتين للأدوية "Afi Farma" و"CV Samudera"، بالمسؤولية عن تسمم ووفاة العديد من الأطفال بسبب تناول شراب سعال سام. بينما جرت تبرئة وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات من أي تهم.

وتسبب الدواء بوفاة أكثر من 200 طفل، وتسمم نحو 120 آخرين، بعضهم عاش بإعاقات أدت إلى صعوبات مالية لآبائهم.

وفي أواخر عام 2022، رفعت أكثر من 20 عائلة دعوى مدنية ضد هذه الشركات، ووزارة الصحة. وأمرت المحكمة الشركات بدفع تعويضات للآباء، قدرها 50 مليون روبية للأطفال الذين لقوا حتفهم، و60 مليون روبية للأطفال الذين أصيبوا.

وكان الآباء قد طالبوا بتعويضات قدرها 3.4 مليار روبية عن كل طفل مات، و2.2 مليار روبية عن الناجين.

يذكر أنه في العام الماضي أيضاً، أدانت محكمة جنائية شركة الأدوية "Afi Farma" بالإهمال وسجنت مسؤولين بسبب عدم اختبار المكونات التي أرسلها موردها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us