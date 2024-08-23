وفي هذا الإطار أكد رئيس "التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني" الصادق عمار، في مقابلة له مع وكالة الأناضول ضرورة ابتكار وسائل جديدة للتضامن مع الحق الفلسطيني، قائلاً إننا أردنا من التحالف الذي شكل "في أبريل/نيسان الماضي: "لفت انتباه المواطن إلى القضية الفلسطينية، وأن الحق الفلسطيني حق دائم يجب دعمه بكل الأشكال".

و"التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني" تحالف معنوي بين مجموعة من الجمعيات في عدة مدن، منها تونس (شمال) وسوسة (شرق) وصفاقس (جنوب) والقيروان ( وسط)، ويضم 19 جمعية، منها الاتحاد العام التونسي للطلبة وأنصار فلسطين، ورابطة الاتحاد العام التونسي للطلبة، وجمعية أسرتي بالقيروان، وجمعية المهندسين بصفاقس، والشبكة الجهوية للجمعيات بسوسة، وفق عمار.

ضرورة الوصول إلى جميع أطياف الشعب التونسي

وأشار عمار إلى "أهمية توريث دعم الحق الفلسطيني إلى الأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى كل أطياف الشعب التونسي، من خلال "المسيرات والوقفات الاحتجاجية، والوقفات التضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين، ووقفات مقاطعة بضائع الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، إلى جانب التوجه إلى شريحة الأطفال الذين هم عماد المستقبل".

وعن نشاطات التحالف، أوضح: "في 11 أغسطس/آب الجاري نظمنا تظاهرة بمدينة سوسة فاقت توقعاتنا، فأعددنا مسابقة رسم للأطفال حول القضية الفلسطينية، وتوقعنا حضور 50 أو 60 طفلاً مصحوبين بعائلاتهم، ولكن فوجئنا بحضور أكثر من 130 مشاركاً بين طفل وطفلة".

وأضاف أنه من ضمن الإيجابيات خلال هذا التحرك الموجه للأطفال، "أننا وجدنا أطفالاً يحفظون أناشيد وأغاني فلسطينية، وبادروا وعبروا عن رغبتهم في إلقاء قصائد تدعم القضية الفلسطينية"، معتبراً أن "هذا يمكن البناء عليه كثيراً، لأن الطفل الصغير سيتبنى مقومات الوعي بالحرية والكرامة، انطلاقاً من القضية الفلسطينية."

واستكمل أن من إيجابيات 7 أكتوبر/تشرين الأول أنه أعاد إحياء القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة توريث هذا الأمر للأجيال القادمة، لتكون على علم ووعي بالقضية، حتى لا تُنسى، "فحينما ننجز رسماً لخريطة فلسطين، فإننا نقدم في الوقت نفسه معلومات حول تاريخ فلسطين للأطفال".

وكما توجد إيجابيات توجد أيضاً تحديات تواجه العمل التضامني مع فلسطين في تونس، إذ يقول الناشط إن "عدم استجابة الشارع التونسي للوقفات والتظاهرات بشكل كبير، يدل على أن النخب لم تنجح في التواصل مع الشعب، فبعض التحركات ينفذها ناشطون على خلفيات سياسية".

واستطرد أن "البعض مكتفٍ بنوع معين من الدعم، فالاقتصار على وقفة احتجاجية دورية أمام السفارة الأمريكية استجابتها ضئيلة، ولابد من التفكير في أساليب أخرى، سواء كانت تظاهرات ثقافية أو مهرجانات أو حفلات"، مضيفاً: " نعمل على توسيع التظاهرات وتنويعها، فالقضية ليست قضية تحل في أشهر، وإن انتصر الشعب الفلسطيني، فالمحطات النضالية لا تزال قادمة".

وأكد أن التحركات يجب ألا تقتصر على العاصمة فقط، "لأننا رأينا التحركات حتى على مستوى البلدان العربية تقتصر على العواصم مثل الرباط في المغرب أو عمان في الأردن. ولهذا قررنا توسيع نشاطنا ويدخل إلى بقية المدن، حتى تمس التحركات كل الشرائح ونبلغ صوت المقاومة لكل أطياف الشعب التونسي".

ولدى مقارنة الحراك المحلي بمظاهرات الغرب، أوضح الناشط التونسي أنه مقارنة بما يحدث من تحركات في الدول الغربية، فإن "حركة التضامن العربية تعتبر ضعيفة جداً، وهذا له أسباب يطول شرحها"، معتقداً أن "التحركات الشعبية الغربية لها تداعيات في المستقبل حتى على المستوى الرسمي".

وتشهد العاصمة التونسية إلى جانب مدن أخرى وقفات تضامنية مع قطاع غزة، يطالب فيها المشاركون بوقف الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار وإدخال المساعدات، ووقف الدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي.

وإلى جانب التظاهرات، سيّرت تونس جسراً جوياً لتقديم مساعدات إغاثية لفلسطينيي القطاع عبر مطار العريش المصري، كما استقبلت عشرات الجرحى لتلقي العلاج في مستشفيات البلاد.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.