سياسة
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توثيقاً للإبادة.. عرض وثائقي "مستشفى الشفاء" اليوم في إسطنبول
تشهد مدينة إسطنبول اليوم السبت العرض الأول للفيلم الوثائقي "مستشفى الشفاء.. جرائم مدفونة" الذي يُقام في قاعة مرمرة بمركز "لطفي قيردار" الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويتناول القصف الإسرائيلي للمستشفى على مدى 14 يوماً من هجومه البري على غرب مدينة غزة.
توثيقاً للإبادة.. عرض وثائقي "مستشفى الشفاء" اليوم في إسطنبول
هاجم جيش الاحتلال وحاصر مستشفى الشفاء بتاريخ 18 مارس/آذار الماضي، حيث كان يضم أكثر من 7 آلاف نازح فلسطيني / صورة: أرشيف AA
23 أغسطس 2024

وأعدت الوثائقي منصة "الجزيرة 360" بالتعاون مع مبادرة "قيد التسجيل لأجل الإنسانية "التي ستنظم الفاعلية. وأُسست المبادرة، التي تُعد وكالة الأناضول التركية أحد شركائها الإعلاميين، لتوثيق جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة وفلسطين.

وإلى جانب الفيلم، يُعقد في الفاعلية ندوة حوارية، يديرها الناشط أنس يالمان، ويشارك فيها مخرج الفيلم عبادة البغدادي، والطبيبة فاديا ملحيس، وعدد من الصحفيين العرب والأتراك. كما ستشهد انطلاق معرض صور التقطها مصورو الأناضول في أثناء تغطية جرائم الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي وحاصر مستشفى الشفاء بتاريخ 18 مارس/آذار الماضي، حيث كان يضم أكثر من 7 آلاف نازح فلسطيني. واعتقل وحقق مع أكتر من 800 مدني فلسطيني في المستشفى، وقتل أكثر من 170 مدنياً. كما عُثر على قبور جماعية تضم جثثاً محروقة لضحايا الهجوم بعد انسحاب قوات الاحتلال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين ودماراً هائلاً ومجاعة، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويواصل الاحتلال الحرب متجاهلاً قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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