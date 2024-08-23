سياسة
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"حتى تتقدم المفاوضات".. بايدن يدعو نتنياهو لسحب قوات من الحدود بين مصر وغزة
قال موقع "أكسيوس" اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب القوات الإسرائيلية من جزء من الحدود بين مصر وغزة.
"حتى تتقدم المفاوضات".. بايدن يدعو نتنياهو لسحب قوات من الحدود بين مصر وغزة
أكسيوس: نتنياهو وافق جزئياً على طلب بايدن سحب قوات من الحدود بين مصر وغزة / صورة: AFP
23 أغسطس 2024

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الرئيس الأمريكي أجرى الأربعاء الماضي، اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو، لإقناعه بالموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من جزء من الحدود بين مصر وغزة خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى "تتمكن المفاوضات من المضي قدماً".

وذكر المسؤولون أن "نتنياهو وافق جزئياً على طلب بايدن الانسحاب من موقع عسكري واحد في محور فيلادلفيا الذي يشكل نقطة خلاف في المفاوضات".

كما نقل الموقع عن أحد مساعدي نتنياهو قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على تغيير موقع إحدى القوات ونقلها بضع مئات من الأمتار فقط "بطريقة لا تضر بالسيطرة العملياتية" على طول محور فيلادلفيا.

وشدد المساعد على أن "قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة على طول محور فيلادلفيا. ورئيس الوزراء متمسك بمبدأ أن هذا الوضع سوف يستمر".

وفي وقت سابق اليوم، زعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن في مفاوضات وقف إطلاق النار، التي تستضيفها منذ أمس الخميس العاصمة المصرية القاهرة، تقدماً.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس "لم تحرز أي تقدم"، فيما تستأنف المفاوضات السبت أو الأحد المقبلين وسط تضاؤل احتمالات نجاحها جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسُّكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر، ونتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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