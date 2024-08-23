وأظهرت المشاهد لحظة اندلاع حريق بالسفينة المحملة بالنفط، جراء استهدافها بقذائف من الحوثيين، قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر.

وأوضحت الجماعة اليمنية أن هذا الهجوم يأتي "عقاباً للشركة المالكة للسفينة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى مواني فلسطين المحتلة".

وكانت أعلنت في بيان أمس الخميس، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "سفينةَ إم في سونيون ’MV Sounion’ النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدوّ الإسرائيلي وانتهكت قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة"، مؤكدة أن السفينة "أصيبت إصابة دقيقة ومباشرة في أثناء إبحارها في البحر الأحمر وهي معرضة للغرق".

ومن جانبها، أعلنت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، في بيان عبر منصة إكس "إنقاذ طاقم السفينة التي تحمل 150 ألف طن من النفط، لكنها أصبحت مهدورة (تضررت بشدة وباتت عالقة) في البحر"، مجددة الدعوة للحوثيين إلى "وقف هذه الهجمات المتهورة وغير القانونية".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شنَّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر "جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصل إليه أسلحتها".