سياسة
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شهداء في غارات على شمال قطاع غزة وجيش الاحتلال ينذر 10 أحياء بالإخلاء
أفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء الجمعة، باستشهاد عدد من المدنيين جراء قصف إسرائيلي مكثف على شمال قطاع غزة، فيما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجودين في مساحات واسعة بإخلاء تلك المناطق.
شهداء في غارات على شمال قطاع غزة وجيش الاحتلال ينذر 10 أحياء بالإخلاء
جيش الاحتلال ينذر 10 أحياء في شمال قطاع غزة بالإخلاء بزعم خروج قذائف صاروخية منها / صورة: AP
23 أغسطس 2024

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي قوله إن "5 فلسطينيين استُشهدوا في قصف إسرائيلي مدفعي استهدف مناطق بيت لاهيا والسلاطين وعزبة عبد ربه"، فيما انتُشل جثمان فلسطينية وعدد من الإصابات في قصف مدفعي إسرائيلي قرب بوابة مدرسة الشيماء شمال القطاع.

وقال متحدث جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، في بيان على تليغرام، إن قصفاً إسرائيلياً "استهدف مجموعة مواطنين بجوار مدرسة أم الفحم بمنطقة السلاطين في بيت لاهيا".

وفي مدينة خان يونس (جنوب)، قال بصل، في بيان إن "قصفاً إسرائيلياً صوب مجموعة من المواطنين في المدينة، تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم حالات خطيرة".

أما في حي الزيتون، جنوبي محافظة غزة، فقد أطلقت طائرة للاحتلال مُسيّرة من نوع "كواد كابتر" نيرانها العشوائية على مناطق الجنوبية من الحي الزيتون (جنوب).

كما أًصيب 3 مدنيين بجراح خطيرة في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، في استهدافٍ لمحيط منزل عائلة أبو رويضة.

في الأثناء، أنذر جيش الاحتلال المدنيين الموجودين في 10 أحياء وحارات من السلاطين والعطاطرة والسيفا والكرامة والغبن شمال غربي قطاع غزة، بالإخلاء، بزعم إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من هذه الأحياء.

وبدأ جيش الاحتلال قصفاً مكثفاً للمناطق الشمالية الغربية من قطاع غزة، قبل إنذار السكان بالإخلاء، ما تسبب باستشهاد وإصابة فلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

وعادةً ما يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً مباغتاً على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ثم ينذر سكانها بالإخلاء بعد إيقاع شهداء وجرحى في صفوفهم، بمزاعم وجود بنى عسكرية في المكان.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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