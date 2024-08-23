وأوضح الإعلام الألماني أنّ حادثة الطعن وقعت بمهرجان المدينة على يد شخص شرع في طعن الناس بسكين بطريقة عشوائية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى، وذكر أنّ منفِّذ حادثة الطعن فرّ من المكان بعد توافد عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة.

وذكرت صحيفة سولينغر تاجبلات المحلية أن السلطات دعت الناس إلى مغادرة وسط مدينة زولينغن، وأن أحد منظّمي المهرجان، فيليب مولر، قال على خشبة المسرح إن عمال الطوارئ يكافحون من أجل حياة تسعة أشخاص.

بدورها ذكرت صحيفة زولينغن تاجبلات المحلية على موقعها الإلكتروني أن الهجوم وقع في مهرجان لتكريم ذكرى مرور 650 عاماً على تأسيس المدينة، فيما لم يصدر بعد تصريح رسمي عن الشرطة المحلية تعليقاً على الهجوم.