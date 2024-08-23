سياسة
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قتلى وجرحى في هجوم بسكين على مهرجان غربي ألمانيا
أعلنت وسائل إعلام ألمانية، الجمعة، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في حادثة طعن بسكين في مدينة زولينغن، في ولاية شمال الراين وستفاليا (غرب).
قتلى وجرحى في هجوم بسكين على مهرجان غربي ألمانيا
وسائل إعلام ألمانية: منفّذ حادثة الطعن فرّ من المكان بعد توافد عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة / صورة: AP
23 أغسطس 2024

وأوضح الإعلام الألماني أنّ حادثة الطعن وقعت بمهرجان المدينة على يد شخص شرع في طعن الناس بسكين بطريقة عشوائية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى، وذكر أنّ منفِّذ حادثة الطعن فرّ من المكان بعد توافد عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة.

وذكرت صحيفة سولينغر تاجبلات المحلية أن السلطات دعت الناس إلى مغادرة وسط مدينة زولينغن، وأن أحد منظّمي المهرجان، فيليب مولر، قال على خشبة المسرح إن عمال الطوارئ يكافحون من أجل حياة تسعة أشخاص.

بدورها ذكرت صحيفة زولينغن تاجبلات المحلية على موقعها الإلكتروني أن الهجوم وقع في مهرجان لتكريم ذكرى مرور 650 عاماً على تأسيس المدينة، فيما لم يصدر بعد تصريح رسمي عن الشرطة المحلية تعليقاً على الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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