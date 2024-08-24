سياسة
4 دقيقة قراءة
المقاومة تواصل استهداف آليات الاحتلال في غزة و"القسام" توقع قوة بكمين مُحكم
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، استهداف عدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في عمليتين منفصلتين بحي تل السلطان، غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أعلن الجيش مقتل ضابط وإصابة 12 عسكرياً، في كمين للمقاومة في القطاع.
المقاومة تواصل استهداف آليات الاحتلال في غزة و"القسام" توقع قوة بكمين مُحكم
مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 12 عسكرياً بكمين تبنته كتائب القسام شرقي حي الزيتون بمدينة غزة / صورة: وسائل التواصل
24 أغسطس 2024

وقالت "القسام" في بيان، إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال "استهداف دبابة صهيونية من نوع (ميركافا 4) بقذيفة (الياسين 105)، قرب مفترق أبو سلطان في حي تل السلطان غربي رفح".

وأوضحت في بيانٍ ثانٍ، أن مقاتليها استهدفوا "4 دبابات صهيونية من نوع (ميركافا) بقذائف (الياسين 105)، وقذيفة (تاندوم) قرب مفترق أبو الدقة في تل السلطان".

وفي بيان ثالث، قالت "القسام" إن مقاتليها "استهدفوا ظهر الخميس، قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات، والاشتباك مع أفرادها من مسافة صفر، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في تل السلطان".

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية بـ3 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد واشتبكوا مع أفرادها من المسافة صفر بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح، خلال توغلها خلف الكلية بحي تل الهوى في مدينة غزة.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وإصابة 12 عسكرياً، الجمعة، إثر وقوعهم في كمين لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

أفاد بذلك مصادر عدة بينها الجيش الإسرائيلي وإذاعته وهيئة البث العبرية الرسمية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال وهيئة البث العبرية عنه قوله إنّ "المقدم أفيتار أطوار (24 عاماً) المقاتل باللواء 6310 قُتل بمعارك وسط غزة"، وأضاف أن "4 مقاتلين آخرين أُصيبوا بجروح خطرة خلال الحدث ذاته".

وأوضحت هيئة البث العبرية أن الحدث كان عبارة عن كمين مُحكم وقعت فيه قوة إسرائيلية بمدينة غزة، ولفتت إلى أنه أسفر كذلك عن إصابة 8 عسكريين بجروح بين متوسطة وطفيفة، ما يعني أن إجمالي المصابين بلغ 12، إضافةً إلى الضابط القتيل.

وقالت، عبر منصة إكس، إنها كانت "قوة إسرائيلية راجلة كانت تؤدي مهمة مهاجمة وتفجير عدة مبانٍ بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، قبل أن تدخل إلى مبنى مفخخ بعبوة ناسفة".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا، خلال كمين مركب "من استهداف عدد من آليات العدو المتوغلة في محيط مصنع (ستار) جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف (الياسين 105)".

وتابعت: "وفور تقدم قوة أفراد راجلة صوب أحد المنازل المفخخة مسبقاً بعدد من العبوات المضادة للأفراد، جرى تفجيرها بهم" وأوقعهم مقاتلوها "بين قتيل وجريح"، مشيرةً إلى "هبوط الطيران المروحي للإخلاء (القتلى والمصابين)".

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us