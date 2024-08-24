وقالت الجماعة في في سلسلة بيانات نشرتها عبر منصة تليغرام، إن هجماتها على شمالي إسرائيل، الجمعة، شملت "قصف مواقع عسكرية عدة بينها: موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية، وموقع المالكية بقذائف ‏المدفعية (مرتين)، و‏موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية، وموقع حدب يارون ‏بأسلحة مناسبة (لم يحددها)".

وأضافت أنها استهدفت كذلك "ثكنات زرعيت بقذائف ‏المدفعية، وراميم ‏بالأسلحة الصاروخية، ويفتاح بصليات من صواريخ الكاتيوشا، ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات ‏صاروخية، ومرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بصلية صاروخية، وتموضعاً لجنود إسرائيليين بمحيط تلة الخزّان بالقذائف المدفعية".

وتابع الحزب أنه قصف أيضاً "مستوطنة كريات شمونة بصليات من صواريخ الكاتيوشا" وبـ"أسلحة مناسبة (لم يذكرها) التجهيزات التجسسية في موقع العباد، والتجهيزات ‏التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود إسرائيليون بموقع المطلة، والتجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية بقاعدة ميرون".

ولفت إلى أن هجماته "أصابت أهدافها بدقة"، وأنها "جاءت دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‏، ورداً على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة في جنوب لبنان".

تأتي كثافة هجمات حزب الله بهذا المعدل في يوم أعلن فيه مقتل 7 من عناصره خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 428 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في السياق، أعلنت وسائل إعلام عبرية رصد إطلاق أكثر من 120 صاروخاً من لبنان على شمال إسرائيل منذ صباح الجمعة، حيث تركزت على مدينتي كريات شمونة وصفد ومناطق محيطة بهما.

وأوضحت هيئة البث العبرية الرسمية أن اعتراض هذه الصواريخ أدى إلى اندلاع حرائق في تلك المناطق، بما يشمل عدة نقاط في غابة بيريا بالقرب من منطقة "عين زيتيم" بالجليل الغربي.