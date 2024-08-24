وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان عبر فيسبوك، أن اتصال بايدن بالرئيس السيسي "أتى في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين".

وأوضح أن الرئيسين استعرضا خلال الاتصال آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حالياً، مشيراً إلى أنهما "أكدا أهمية التزام الأطراف المعنية تذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق".

بدوره أكد الرئيس المصري أن "التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار، يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسّع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة".

وفي الدوحة، قال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن اتصال بايدن بالأمير تميم، تناول "تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع".

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة في 15 و16 أغسطس/آب الجاري، جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس.

فيما وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، الخميس، للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو الأحد المقبلين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن "الاجتماعات التي جرت، الخميس، بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تسفر عن إحراز تقدم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.